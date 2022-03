Πούτιν: Ζητά αυτοκάθαρση της ρωσικής κοινωνίας, καλεί το λαό «να φτύσει τους προδότες και τα αποβράσματα»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σε ομιλία του την Τετάρτη ότι η Ρωσία πρέπει να υποβληθεί σε «αυτοκάθαρση της κοινωνίας», καλώντας το λαό «να φτύσει τους προδότες και τα αποβράσματα»», καθώς χιλιάδες Ρώσοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη χώρα εν μέσω εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

«Η Δύση επιχειρεί να διχάσει τη Ρωσία και να προκαλέσει εμφύλια αντιπαράθεση με τη βοήθεια της «πέμπτης φάλαγγάς» της. «Και υπάρχει ένας στόχος, η καταστροφή της Ρωσίας» υποστήριξε προσθέτοντας ότι η Ρωσία θα αποκρούσει τέτοιες προσπάθειες.

«Όμως οποιοσδήποτε λαός, ειδικά ο ρωσικός λαός, είναι σε θέση να ξεχωρίσει τους αληθινούς πατριώτες από τους μπάσταρδους και τους προδότες και θα τους "φτύσει"», είπε, αναφερόμενος σε όσους δεν υποστηρίζουν το Κρεμλίνο.

