Πούτιν: Στέλνει στρατό σε Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ - Εντολή για ανάπτυξη «ειρηνευτικών δυνάμεων»

Εντολή στο υπουργείο Άμυνας να αναπτύξει ρωσικές «ειρηνευτικές δυνάμεις» στις δύο αποσχισθείσες περιοχές στην ανατολική Ουκρανία, την ανεξαρτησία των οποίων αναγνώρισε το βράδυ της Δευτέρας με διάταγμά του, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Με το προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε, ο Πούτιν αναγνώρισε τις αυτοανακηρυχθείσες «Λαϊκές Δημοκρατίες» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ ως ανεξάρτητες οντότητες, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις της Δύσης ότι μία τέτοια κίνηση θα ήταν παράνομη και θα σηματοδοτούσε το τέλος της πολυετούς ειρηνευτικής διαδικασίας στην περιοχή.

Στο διάγγελμά του ο Πούτιν υποστήριξε πως η κρίση αποτελεί πρόσχημα για την ταχεία ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Μάλιστα επανέλαβε πως η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί άμεση απειλή στην ασφάλεια της Ρωσίας.

Εντωμεταξύ, η Ρωσία απέκτησε το δικαίωμα να αναπτύξει στρατιωτικές βάσεις στις δύο περιοχές, επικαλούμενη συμφωνία του Πούτιν με τους αυτονομιστές αντάρτες.

Τα δυτικά κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αξίωσαν να συγκληθεί εκτάκτως για να συζητήσει σχετικά με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των περιοχών της Ουκρανίας που βρίσκονται στα χέρια φιλορώσων αυτονομιστών, στην οποία προχώρησε η Ρωσία χθες Δευτέρα, ανέφεραν διπλωμάτες.

Τα ρωσικά στρατεύματα ενδέχεται να έχουν ήδη εισέλθει στις περιοχές που έχουν αποσχισθεί στην Ανατολική Ουκρανία σύμφωνα με Ουρανούς Αξιωματούχους μεταδίδει ο Guardian μετά την εντολή του Βλαντιμιρ Πουτιν να στείλει «ειρηνευτικές δυνάμεις» σε Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ.

Οι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι κάτοικοι στην πόλη Makiivka, 15 χιλιόμετρα δυτικά του Ντόνετσκ που ελέγχεται από τους αντάρτες είδαν ρωσικά τεθωρακισμένα οχήματα σε κίνηση.

Έντονες και άμεσες ήταν οι αντιδράσεις από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ για τον συντονισμό των επόμενων κινήσεών τους είχαν τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν, Μακρόν και Σολτς.

Γερμανία, Γαλλία και ΗΠΑ συμφώνησαν να απαντήσουν στην απόφαση της Ρωσίας, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του γερμανού καγκελάριου, Όλαφ Σολτς, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση των τριών ηγετών να μην χαλαρώσουν τη δέσμευσή τους για υποστήριξη της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

Νωρίτερα ο Λευκός Οίκος είχε εκδώσει ανακοίνωση με την οποία καταδίκαζε την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των δύο περιοχών, από πλευράς Μόσχας.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι, ανέφερε ότι ο Τζο Μπάιντεν θα εκδώσει διάταγμα που «θα απαγορεύει νέες επενδύσεις, εμπόριο και χρηματοδότηση από Αμερικανούς προς, από ή στις λεγόμενες περιοχές DNR και LNR της Ουκρανίας».

Το εκτελεστικό διάταγμα θα επιτρέψει επίσης την επιβολή κυρώσεων κατά «οποιουδήποτε ατόμου που είναι αποφασισμένο να δραστηριοποιηθεί σε αυτές τις περιοχές της Ουκρανίας».

«Θα ανακοινώσουμε επίσης σύντομα πρόσθετα μέτρα που σχετίζονται με τη σημερινή κατάφωρη παραβίαση των διεθνών δεσμεύσεων της Ρωσίας», ανέφερε η κυρία Ψάκι στη δήλωση.



Στην καταδίκη της απόφασης του Βλαντιμίρ Πούτιν να αναγνωρίσει τις αποσχισθείσες περιοχές ως ανεξάρτητες, προχώρησαν σε κοινή τους δήλωση ο Σαρλ Μισέλ και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.



Ειδικότερα, η δήλωση αναφέρει: «H πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο την απόφαση του ρώσου προέδρου να προχωρήσει στην αναγνώριση των μη ελεγχόμενων από την κυβέρνηση της Ουκρανίας περιοχών των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ της Ουκρανίας ως ανεξάρτητες οντότητες.

Αυτό το βήμα αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, καθώς και των συμφωνιών του Μινσκ. Η Ένωση θα αντιδράσει με κυρώσεις σε βάρος όσων εμπλέκονται σε αυτήν την παράνομη πράξη. Η Ένωση επαναλαμβάνει την ακλόνητη υποστήριξή της στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της».

Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας δήλωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση θα ανακοινώσει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας σήμερα Τρίτη.

«Θα ανακοινώσουμε νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, ως απάντηση στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου και στην επίθεση κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας», έγραψε η Τρας σε ανάρτησή της στο Twitter.

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της βρετανίδας υπουργού Εξωτερικών ότι η Μόσχα επέλεξε το μονοπάτι της αντιπαράθεσης αντί του διαλόγου, υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα επιτρέψουμε στη Ρωσία να παραβιάσει τις διεθνείς δεσμεύσεις της και να μείνει ατιμώρητη».

Τις κινήσεις Πούτιν καταδίκασε και ο γγ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος τόνισε ότι διαβρώνουν τις προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης και παραβιάζουν τις συμφωνίες του Μινσκ. «Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Καλούμε τη Μόσχα να σταματήσει να τροφοδοτεί τις συγκρούσεις και να επιλέξει τη διπλωματία», ανέφερε ο ίδιος.

