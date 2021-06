Πούτιν - Μπάιντεν: Σκηνές χάους ανάμεσα στους δημοσιογράφους

Στη συνάντηση του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ελβετία είναι σήμερα στραμμένα τα βλέμματα, ενώ, σύμφωνα με το CNN, υπάρχουν αναφορές για χαοτικές σκηνές ανάμεσα στους δημοσιογράφους.

«Οι δημοσιογράφοι σπρώχνονταν, φώναζαν ο ένας στον άλλον να φύγει από τη μέση, αλλά κανένας δεν το έκανε... Και οι δύο Πρόεδροι παρακολουθούσαν τον τσακωμό των δημοσιογράφων μπροστά τους. Φαίνονταν να διασκεδάζουν. Σε κάποια φάση, ο Μπάιντεν έγειρε προς την ερμηνεύτρια, της είπε κάτι και χαμογέλασε». Τα παραπάνω περιέγραψε η ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου και δημοσιογράφος του Politico, Anita Kumar.

Οι δημοσιογράφοι φάνηκαν να εμποδίζουν κάμερες να τραβήξουν πλάνα ενώ άλλα άτομα μιλούσαν μεταξύ τους καθώς οι δύο πρόεδροι προσπαθούσαν να κάνουν τις εναρκτήριες παρατηρήσεις τους. Ως αποτέλεσμα, η κατάσταση έγινε εξαιρετικά τεταμένη μεταξύ των δύο ανταποκριτών τύπου από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, σύμφωνα με την επικεφαλής του CNN, ανταποκριτή του Λευκού Οίκου, Kaitlan Collins.

Scene from the fracas earlier at the Biden-Putin summit here in Geneva, with Russian security forces pushing me out while President Biden looks on Photo: @b_smialowski pic.twitter.com/STkXXXhvU6

No matter how much advance goes into these things (and it’s a lot) something always goes crazy the day of. In this case, it was a massive scrum of #russian press preventing the US Press audio guy from getting into the room on time. pic.twitter.com/JQ4BB5da9d