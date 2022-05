Παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία: Πούτιν: Η Δύση ετοιμαζόταν να εισβάλει στη γη μας

Η Δύση ετοιμαζόταν να εισβάλει στη γη μας, ανέφερε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος ηγήθηκε των εορτασμών για την Ημέρα της Νίκης σήμερα Δευτέρα στη Ρωσία, όπου η 9η Μαΐου σηματοδοτεί την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μετά την παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας με στρατεύματα, άρματα μάχης, ρουκέτες και διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι το ΝΑΤΟ δημιουργούσε απειλές στα σύνορα της χώρας, καθώς και ότι οι εχθροί επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν τρομοκράτες κατά της Ρωσίας.

Ο Πούτιν στην ομιλία του έκανε αναφορές στον «σοβιετικό ηρωισμό» κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο με σκοπό να παροτρύνει τον στρατό στη νίκη στην Ουκρανία. Παράλληλα, καταδίκασε τις «εξωτερικές απειλές», που έχουν στόχο, όπως ανέφερε, την «αποδυνάμωση και τη διάσπαση της Ρωσίας».

Επανέλαβε παράλληλα γνωστά επιχειρήματα που είχε χρησιμοποιήσει για να δικαιολογήσει την εισβολή - ότι το ΝΑΤΟ δημιουργεί απειλές στα σύνορά της.

Στην 11λεπτη ομιλία του δεν έκανε αξιολόγηση της προόδου στον πόλεμο και δεν έδωσε ένδειξη για το πόσο θα συνεχιστεί. Παρομοίασε δε τον πόλεμο με την πρόκληση που αντιμετώπισε η Σοβιετική Ένωση όταν εισέβαλε ο Χίτλερ το 1941.

«Πολεμάμε για τον λαό μας»

«Η άμυνα της πατρίδας μας είναι πάντα ιερή, πολεμάτε για τον λαό μας στο Ντονμπάς, για την ασφάλεια της πατρίδας μας» είπε απευθυνόμενος στους στρατιωτικούς.

Στη συνέχεια, τόνισε πως «είμαστε περήφανοι για την αλύγιστη γενιά των νικητών και χρέος μας είναι να διατηρήσουμε τη μνήμη αυτών που τσάκισαν τον ναζισμό. Η Ρωσία πάντα υπερασπίζεται την ισότητα και την ασφάλεια. Η μέρα της νίκης είναι στην καρδιά του καθενός μας. Δεν υπάρχει οικογένεια στη Ρωσία που να μην κάηκε από τον μεγάλο πατριωτικό πόλεμο. Είμαστε περήφανοι για τη γενιά των νικητών», υπογράμμισε.

«Ετοιμάζονταν για επίθεση στην Κριμαία»

«Οι νατοϊκές χώρες δεν ήθελαν να μας ακούσουν, είχαν εντελώς διαφορετικά σχέδια. Ετοιμάζονταν για επίθεση στην Κριμαία, άρχισε τη στρατιωτική ανάπτυξη στα εδάφη μας, στα σύνορά μας, για εισβολή στη γη μας και όλα έδειχναν πως η σύγκρουση με τους νεο-ναζί ήταν αναπόφευκτη», ισχυρίστηκε ο Πούτιν.

«Η Ρωσία πάντα θα σέβεται τους λαούς και τις κουλτούρες τους αλλά η Δύση αποφάσισε να το ακυρώσει αυτό», πρόσθεσε.

«Οι εθελοντές και τα ρωσικά στρατεύματα στην περιοχή Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας πολεμούν για την πατρίδα τους. Ο θάνατος κάθε στρατιώτη και αξιωματικού είναι επώδυνος για εμάς. Το κράτος θα κάνει τα πάντα για να φροντίσει αυτές τις οικογένειες», διαμήνυσε.

Ο Πούτιν ολοκλήρωσε την ομιλία του φωνάζοντας στους συγκεντρωμένους στρατιώτες: «Για τη Ρωσία, Για τη Νίκη, Ζήτω!».

Αγωνία στην Ουκρανία

Την ίδια ώρα, αγωνία επικρατεί στην Ουκρανία, όπου εκφράζονται ανησυχίες για κλιμάκωση των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ σχετικές αναλύσεις δημοσιεύτηκαν νωρίτερα στον διεθνή Τύπο.

