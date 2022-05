ΠΟΥ: Καταγγελίες για επιθέσεις σε υγειονομικές δομές στην Ουκρανία

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχουν πραγματοποιηθεί 248 επιθέσεις σε υγειονομικές δομές στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου έως και σήμερα.

Συγκεκριμένα, ο ΠΟΥ Ουκρανίας επιβεβαίωσε πως έχουν γίνει 30 επιπλέον επιθέσεις σε δομές υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα.



«Μέχρι τις 23 Μαΐου, έχουν επιβεβαιωθεί 248 επιθέσεις στην υγειονομική περίθαλψη στην Ουκρανία. Αυτές οι επιθέσεις έγιναν μεταξύ 24 Φεβρουαρίου και 19 Μαΐου και προκάλεσαν 75 θανάτους και 59 τραυματίες. Η υγειονομική περίθαλψη δεν πρέπει ποτέ να είναι στόχος» αναφέρει η ανάρτηση.

.@WHO has verified 30 additional attacks on health care in #Ukraine.



As of 23 May, 248 attacks on health care have been verified in Ukraine. These attacks took place between 24 February and 19 May & caused 75 deaths and 59 injuries.



