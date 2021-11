ΠΟΥ: Η Ευρώπη στο επίκεντρο της πανδημίας - Καμία χώρα δεν είναι εκτός κινδύνου

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε ότι η Ευρώπη βρίσκεται ακόμα μια φορά στο επίκεντρο της πανδημίας και προειδοποίησε ότι «καμία χώρα ή περιοχή δεν είναι εκτός κινδύνου».

Ο δρ. Τέντρος Αντχανόμ Γκεμπρεγεσούς δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης του ΠΟΥ: «Καθώς η Ευρώπη βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της πανδημίας του κορονοϊού, καμία χώρα δεν είναι εκτός κινδύνου. Είναι σημαντικό για όλες τις κυβερνήσεις να εντείνουν τις προσπάθειές τους τώρα ώστε να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται τα σωστά μέτρα για την αποτροπή χειρότερων συνεπειών μελλοντικών κυμάτων».

«Την περασμένη εβδομάδα, πάνω από το 60% των καταγεγραμμένων κρουσμάτων και θανάτων από κορονοϊό παγκοσμίως προέρχονταν για ακόμα μία φορά από την Ευρώπη. Ο τεράστιος αριθμός των κρουσμάτων μεταφράζεται σε μη βιώσιμη πίεση στα συστήματα υγείας και εξάντληση των υγειονομικών», πρόσθεσε ο ίδιος.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ενώ τα εμβόλια σώζουν ζωές, δεν αποτρέπουν πλήρως τη μετάδοση του κορονοϊού και στην περίπτωση της μετάλλαξης Δέλτα, τα εμβόλια μειώνουν τη μετάδοση μόλις κατά 40%.

Ανέφερε ακόμη ότι πολλές χώρες έχουν «ψευδή αίσθηση ασφάλειας» ότι τα εμβόλια τερμάτισαν την πανδημία και την πεποίθηση ότι τα εμβολιασμένα άτομα δεν χρειάζεται να λαμβάνουν προφυλάξεις.

Ανέφερε: «Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό αρκετά ξεκάθαρα, ακόμα και αν έχετε εμβολιαστεί, συνεχίστε να λαμβάνετε προφυλάξεις για να αποφύγετε να μολυνθείτε και να [αποτρέψετε] να μολύνετε κάποιον άλλο που θα μπορούσε να πεθάνει».

