ΠΟΥ: Ενέκρινε το ινδικό εμβόλιο Covaxin για έκτακτη χρήση

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε το εμβόλιο Covaxin, κατά του κορονοϊόυ, της Ινδικής φαρμακοβιομηχανίας Bharat Biotech για χρήση έκτακτης ανάγκης, ανοίγοντας το δρόμο για να γίνει αποδεκτό το εγχώριο εμβόλιο ως έγκυρο σε πολλές φτωχές χώρες.

Η λίστα χρήσης έκτακτης ανάγκης θα επιτρέψει στην Bharat Biotech να στείλει το εμβόλιο γνωστό ως Covaxin σε χώρες που βασίζονται στην καθοδήγηση του ΠΟΥ για τις ρυθμιστικές τους αποφάσεις. Θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει εκατομμύρια Ινδούς που έχουν λάβει το εμβόλιο να ταξιδέψουν εκτός της χώρας.

