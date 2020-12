ΠΟΥ: Έκτακτη συνεδρίαση για τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού

Έκτακτη συνεδρίαση των μελών του για να συζητήσει στρατηγικές για την αντιμετώπιση του νέου, πιο μολυσματικού στελέχους του κορονοϊού που εμφανίστηκε στη Βρετανία, συγκάλεσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Την είδηση γνωστοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού του τμήματος Χανς Κλούγκε. Ο αξιωματούχος δεν έδωσε συγκεκριμένη ημερομηνία για τη συνεδρίαση αυτή.

«Ο περιορισμός των ταξιδιών για να ανακοπεί η εξάπλωση είναι μια φρόνιμη κίνηση έως ότου έχουμε καλύτερες πληροφορίες. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες για απαραίτητα προϊόντα και τα απαραίτητα ταξίδια θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι δυνατά», ανέφερε ο Κλούγκε σε ανάρτησή του Twitter, παροτρύνοντας την εφαρμογή αυξημένων προληπτικών μέτρων.

We are closely monitoring reports of a growing #COVID19 variant VUI – 202012/01. Here’s what we know:

✅Appears to spread more easily

✅Severity not yet clear 👉increased preventive measures are critical



1/3 — Hans Kluge (@hans_kluge) December 22, 2020

In response @WHO_Europe to convene member states to discuss strategies for testing, reducing transmission & communicating risks



Limiting travel to contain spread is prudent until we have better info. Supply chains for essential goods & essential travel should remain possible

2/3 — Hans Kluge (@hans_kluge) December 22, 2020

Welcome 🇬🇧 action to share data & intensify investigations.



Reaffirming our commitment to #solidarity in the face of new #COVID19 challenges yet again.



No one is safe until everyone is safe



3/3 — Hans Kluge (@hans_kluge) December 22, 2020

Ο Οργανισμός έχει προειδοποιήσει να μην δημιουργείται μεγάλος πανικός αναφορικά με τη μετάλλαξη αυτή, σημειώνοντας ότι αποτελεί φυσιολογικό κομμάτι στην εξέλιξη μιας πανδημίας και επαίνεσε τη Βρετανία για τον εντοπισμό της. Σε χθεσινή ανακοίνωση, ο ΠΟΥ επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή στοιχεία για να καθοριστεί εάν η νέα μετάλλαξη μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, λέγοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται.