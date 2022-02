Πού διεξάγονται μάχες στο Κίεβο (Χάρτης)

Χάρτης του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων δείχνει τις περιοχές του Κιέβου όπου διεξάγονται μάχες μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες εξακολουθούν να πολιορκούν την ουκρανική πρωτεύουσα.

Map showing Kyiv where Ukraine and Russian forces are fighting, as of February 26, 0930 GMT#AFPgraphics @AFP pic.twitter.com/dGAgiRSEyg