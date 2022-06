ΠΟΥ: Αύξηση 20% παγκοσμίως στα κρούσματα κορονοϊού – Η πανδημία άλλαξε, δεν τελείωσε

«Καμπανάκι κινδύνου» έκρουσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Δρ. Τέντρος Γκεμπρεγέσους κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ενημέρωσης λόγω της αύξησης 20% των κρουσμάτων παγκοσμίως. «Αυτή η πανδημία αλλάζει αλλά δεν τελείωσε» προειδοποίησε ο Γκεμπρεγέσους.

«Εξαιτίας των παραλλαγών BA.4 και BA.5 σε πολλά μέρη του κόσμου, τα κρούσματα της Covid-19 αυξάνονται σε 110 χώρες, προκαλώντας άνοδο των συνολικών παγκόσμιων κρουσμάτων κατά 20%», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Δρ. Τέντρος Γκεμπρεγέσους κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ενημέρωσης για την Covid-19 και άλλων παγκοσμίων θεμάτων υγείας.

Παράλληλα, σημείωσε πως οι θάνατοι έχουν αυξηθεί σε 3 από τις 6 περιφέρειες του ΠΟΥ, παρότι ο παγκόσμιος αριθμός παραμένει σχετικά σταθερός.

Ο Γκεμπρεγέσους τόνισε ότι η πανδημία «αλλάζει αλλά δεν έχει τελειώσει» και σημειώνει πως «η ικανότητά μας να παρακολουθούμε τον ιό απειλείται καθώς οι αναφορές και οι γονιδιωματικές αλληλουχίες μειώνονται, πράγμα που σημαίνει ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο να παρακολουθήσουμε την Omicron και να αναλύσουμε τις μελλοντικές αναδυόμενες παραλλαγές».

Τέλος, επισήμανε ότι στα μέσα του 2022, που είναι το σημείο στο οποίο ο ΠΟΥ είχε καλέσει όλες τις χώρες να έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον το 70% του πληθυσμού τους, το 75% των άνω των 60 ετών είναι πλέον εμβολιασμένο.

"#COVID19, driven by BA.4 and BA.5 in many places, cases are on the rise in 110 countries, causing overall global cases to increase by 20% and deaths have risen in 3 of the 6 WHO regions even as the global figure remains relatively stable"-@DrTedros