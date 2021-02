Πότε θα ανησυχήσει τις μετοχές η άνοδος των ομολόγων; Citi και Nomura βλέπουν διόρθωση 8%-10%

Η άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα συνιστά ενδεχόμενη απειλή για τη χρηματιστηριακή αγορά στα υψηλά επίπεδα που βρίσκεται και παρόλο που μέχρι στιγμής δεν την έχει έχει επηρεάσει ιδιαίτερα, η συνέχισή της θα μπορούσε να αποδειχθεί προβληματική.

Η απόδοση του 10ετους κρατικού ομολόγου των ΗΠΑ αναρριχήθηκε στο 1,36% την εβδομάδα που πέρασε, με τη βελτίωση στους ρυθμούς εμβολιασμών και το δημοσιονομικό πακέτο $1,9 τρις που ετοιμάζει η κυβέρνηση Μπάιντεν να τροφοδοτούν τις προσδοκίες για ταχύτερη ανάπτυξη της οικονομίας.

Μέχρι στιγμής η αντίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς περιορίστηκε σε μια ήπια ταλάντωση. Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες οτι συνέχιση της ανοδικής τάσης θα πιέσει τον δείκτη S&P500 που έχει κάνει κούρσα 75% από τον περασμένο Μάρτιο.

Όταν ανεβαίνουν οι αποδόσεις ακολουθεί επανατιμολόγηση των κινητών αξιών. Το ερώτημα τώρα είναι αν οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί σε επίπεδα που να ανταγωνίζονται ως εναλλακτική επιλογή τις τοποθετήσεις σε μετοχές.

Η Citi, σε έκθεση της, θεωρεί πιθανή μία διόρθωση της τάξης του 10% «σε περίπτωση που η άνοδος των αποδόσεων πιέσει καθοδικά μερικά από τα μεγάλα ονόματα υψηλής κεφαλαιοποίησης του κλάδου της τεχνολογίας». Μία τέτοια αντίδραση θα έχει επίπτωση και στην ευρύτερη αγορά. Θεωρεί κρίσιμο το επίπεδο του 1,7%. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet και Facebook είναι οι πέντε εισηγμένες με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση στο δείκτη S&P500 και μαζί έχουν βαρύτητα γύρω στο 22% στον δείκτη.

Στο χρηματοοικονομικό οίκο Nomura εκτιμούν ότι μία κίνηση των αποδόσεων πάνω από το επίπεδο του 1,50% στο 10ετες ομόλογο μπορεί να πυροδοτήσει διόρθωση 8% στη χρηματιστηριακή αγορά.

Οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν σε ιστορικό χαμηλό μετά την κίνηση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ να μειώσει τα παρεμβατικά επιτόκια σχεδόν στο 0% στην αρχική φάση της πανδημίας, εξέλιξη που ώθησε κεφάλαια στις μετοχές με τους επενδυτές να θεωρούν οτι δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή. Η τάση αυτή πήρε το ακρωνύμιο TINA (there is no alternative).

Σύμφωνα με την ING, αυτό που δεν θέλει να δει η χρηματιστηριακή αγορά βραχυπρόθεσμα είναι την απόδοση του 10ετους να ανεβαίνει στο 1,40% και στο 1,50% και να δείχνει τάση περαιτέρω ανόδου.

Οι αναλυτές στη JP Morgan εκτιμούν ότι οι μετοχές θα χάσουν την λάμψη τους αν η απόδοση του 10ετους φτάσει στο 2,0%. Ωστόσο θεωρούν οτι η άνοδος θα σταματήσει στο 1,45% προς το τέλος της χρονιάς.

«Πιστεύουμε ότι οι αποδόσεις των ομολόγων θα κινηθούν ανοδικά από τα τωρινά επίπεδα και ότι αυτό θα απορροφηθεί ομαλά από τη χρηματιστηριακή αγορά», αναφέρει ο οίκος σε έκθεση του.

Πρόσφατη δημοσκόπηση διαχειριστών από την BofA έδειξε ότι το ποσοστό των επενδυτών που έχουν εκτεθεί σε ρίσκο πάνω από τα συνήθη επίπεδα έχει φτάσει σε σημείο ρεκόρ όπως και ότι τα ποσοστά μετρητών στα χαρτοφυλάκια έχουν υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2013.

Η κατανομή των επενδύσεων σε μετοχές και εμπορεύματα έχουν αυξηθεί στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

Ο δείκτης S&P 500 στα τρέχοντα επίπεδα έχει Ρ/Ε 22 φορές τα αναμενόμενα κέρδη, σημαντικά υψηλότερο από το μακροπρόθεσμο μέσο Ρ/Ε του 15,3 σύμφωνα με στοιχεία της Datastream.

Παρά τα καλά αποτελέσματα κερδοφορίας, πρόσθετα σημάδια υπερβολής αποτελούν οι κούρσες στο bitcoin και την μετοχή της Tesla, όπως και η πληθώρα των οχημάτων ειδικού σκοπού για εξαγορές (SPAC), ενδείξεις οτι η υπερχαλαρή νομισματική πολιτική σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική τόνωση της οικονομίας έχουν ανοίξει την όρεξη για ρίσκο σε υπερβολικό βαθμό, κάτι που μπορεί να ανατραπεί αν οι αποδόσεις εξακολουθήσουν να ανεβαίνουν.