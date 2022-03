Πόσο γρήγορα τρέχει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο;

Το νερό έχει μπει στ’ αυλάκι… Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι «καταδικασμένο» να επικρατήσει εκτοπίζοντας σταδιακά τα αυτοκίνητα με μηχανές εσωτερικής καύσης. Με τα έτη 2030 και 2035 να αποτελούν, για διαφορετικούς λόγους, ορόσημα σε σχέση με την πρόοδο της ηλεκτροκίνησης έχει μια αξία να δούμε τι ετοιμάζουν στον τομέα της ηλεκτροκίνησης κάποιες μεγάλες εταιρίες αυτοκινητοβιομηχανίες.

Η είδηση ότι η Bentley, η γνωστή βρετανική μάρκα πολυτελών – και πανάκριβων - αυτοκινήτων, θέλει το εργοστάσιό της στο Crewe της Αγγλίας να λειτουργεί οικολογικά και έως το 2030 όλα τα μοντέλα της να είναι 100% ηλεκτρικά οχήματα μπαταρίας (Battery Electric Vehicles – BEV) - ενώ αρκετά νωρίτερα, το 2026, ολόκληρη η γκάμα της θα έχει εξηλεκτριστεί και θα αποτελείται από plug in υβριδικά οχήματα (PHEV) ή BEV - αφορά σίγουρα ένα περιορισμένο αριθμό οδηγών και θα έχει μικρό αντίκτυπο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής χάριν, της οποίας προωθείται η ηλεκτροκίνηση. Όμως μια σειρά πολύ πιο «μαζικές» εταιρίες έχουν επίσης τα δικά τους σχέδια για μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα, τα οποία σίγουρα θα έχουν πολύ περισσότερα να προσφέρουν στη μάχη του περιορισμού των ρύπων.

Citroen / DS Automobiles

Από την γέννησή της το 2014, η DS Automobiles φρόντισε να αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με την ηλεκτροκίνηση, καθώς υπήρξε ο πρώτος premium κατασκευαστής που συμμετείχε στο Πρωτάθλημα της Formula E. Από το 2019, η DS Automobiles έχει ξεκινήσει να παρουσιάζει μια 100% ηλεκτρική γκάμα, προκειμένου από το 2020 να είναι η μάρκα που προσφέρει μοντέλα με πολλαπλές επιλογές συστημάτων κίνησης και τις χαμηλότερες εκπομπές CO2 στην Ευρώπη μεταξύ των premium εταιριών. Η μετάβαση αυτή επιταχύνεται, καθώς από το 2024, κάθε νέα πρόταση της DS Automobiles θα είναι μόνο 100% ηλεκτρική (δηλαδή ηλεκτρικό όχημα μπαταρίας – BEV).

Από την πλευρά της η μαμά-Citroen έχει βάλει στόχο να προσφέρει τουλάχιστον μία εξηλεκτρισμένη έκδοση για κάθε μοντέλο της γκάμας της μέχρι το 2025. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τα επαγγελματικά της μοντέλα, που αποτελούν το 20% της παραγωγής της. Ανάμεσά τους υπάρχει ήδη ένα πλήθος ηλεκτρικών προτάσεων όπως τα CITROËN Ë-Berlingo Van, Ë-Jumpy Van και Ë-Jumper Van. Σημειώστε ότι η γαλλική εταιρία ανακοίνωσε ότι τα νέα ë-Berlingo Electric and ë-SpaceTourer Electric θα είναι οι μοναδικές εκδόσεις των μοντέλων που θα διατίθενται στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σημειώστε επίσης ότι η Citroen διαθέτει πλέον και στη χώρα μας το μικρό διθέσιο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο AMI, ένα όχημα μικροκινητικότητας οποίο μπορεί να οδηγηθεί και με δίπλωμα μοτοσικλέτας από άτομα άνω των 16 ετών.

Hyundai & Kia

Η νέα στρατηγική της Hyundai Motor περιλαμβάνει επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και νέα αρχιτεκτονική ηλεκτροκίνησης ύψους 72 δισ. ευρώ έως το 2030. Η εταιρία έχει στόχο το 7% της παγκόσμιας αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων με 17 νέα ηλεκτρικά μοντέλα έως το 2030. Έντεκα (11) μοντέλα της μάρκας Hyundai και έξι (6) μοντέλα της πολυτελούς υπο-μάρκας της Genesis. Από αυτά τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα, όσον αφορά τη Hyundai, τα τρία (3) θα είναι sedan, τα έξι (6) SUV, ενώ θα υπάρξουν ακόμα ένα (1) ελαφρύ επαγγελματικό όχημα καθώς και ένα (1) μοντέλο «νέου τύπου». Μέσα στη χρονιά θα ξεκινήσουν οι πωλήσεις του IONIQ 6 και θα ακολουθήσει το IONIQ 7 το 2024.

Ενώ η premium μάρκα Genesis, θα ενισχύσει τη γκάμα της με δύο (2) επιβατικά αυτοκίνητα και τέσσερα (4) SUV, συμπεριλαμβανομένου του GV70 που θα κυκλοφορήσει φέτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2025, όλα τα νέα μοντέλα της Genesis που θα κυκλοφορήσουν θα είναι ηλεκτρικά.

Σε αυτό το πλαίσιο τίθεται από τη Hyundai Motor και αυξημένος ετήσιος στόχος πωλήσεων ηλεκτρικών της οχημάτων: τώρα πια μιλάμε για 1,87 εκατομμύρια μονάδες ετησίως έως το 2030 από 560.000 που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως έως το 2025. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία βάζει έναν ακόμα φιλόδοξο στόχο για μερίδιο αγοράς 7% στην παγκόσμια «πίτα» της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων.

Η Kia στοχεύει να αυξήσει τις πωλήσεις πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) σε 920.000 μονάδες το 2030. Η κορεατική εταιρία θα παρουσιάσει 11 BEV έως το 2026, το πρώτο από τα οποία είναι το EV6 το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά. Από αυτά τα 11 νέα μοντέλα τα επτά θα βασίζονται στην πλατφόρμα E- GMP και τέσσερα θα βασίζονται σε υπάρχοντα μοντέλα.

Opel

Η Opel μετατρέπεται και αυτή σε μία πλήρως ηλεκτρική μάρκα. Έως το 2028, ολόκληρη η γκάμα μοντέλων του Γερμανού κατασκευαστή θα είναι αμιγώς ηλεκτρική. Απώτερος στόχος της Opel είναι να προσφέρει ηλεκτρικά οχήματα που ικανοποιούν στο έπακρο τις απαιτήσεις των πελατών: αυτονομία από 500 έως και 800 χλμ. με ικανότητα ταχείας φόρτισης που θα φτάνει τα 32 χιλιόμετρα το λεπτό.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ηλεκτροκίνητη έκδοση για κάθε μοντέλο μέχρι το 2024, με την Opel να γίνεται πλήρως ηλεκτρική μάρκα στην Ευρώπη μέχρι το 2028. Επιπλέον προβλέπονται ηλεκτρικές εκδόσεις για όλη την γκάμα ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV) καθώς και μια νέα έκδοση του Opel Manta με αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Προβλέπεται επίσης έναρξη παραγωγής μπαταριών υψηλής απόδοσης στο giga factory της ACC στο Kaiserslautern από το 2025.

Renault

Η Renault στο πλαίσιο της “συμμαχίας” Renault-Nissan-Mitsubishi θα εργαστεί από κοινού με τις δύο ιαπωνικές εταιρίες και θα μοιραστεί μαζί τους πλατφόρμες και εμπειρία, προκειμένου όλες μαζί να έχουν την καλύτερη δυνατή παρουσία στο χώρο του ηλεκτρικού αυτοκινήτου με 35 νέα μοντέλα τα επόμενα πέντε χρόνια.

Οι τρεις εταίροι λοιπόν θα επενδύσουν 23 δισεκατομμύρια ευρώ (26 δις δολάρια) σε ηλεκτρικά οχήματα τα επόμενα πέντε χρόνια και θα αναπτύξουν από κοινού μια κοινή ηλεκτρική αρχιτεκτονική οχημάτων. Επίσης, θα ακολουθήσουν μια κοινή στρατηγική ώστε να εξασφαλίσουν την παραγωγή μπαταριών χωρητικότητας 220 GWh έως το 2030.

Στο πλαίσιο αυτό, η Renault θα ηγηθεί της ανάπτυξης μιας κοινής κεντρικής ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής αρχιτεκτονικής και θα παρουσιάσει το πρώτο «πλήρως καθορισμένο από το λογισμικό όχημα» έως το 2025.

Σημειώστε ότι η συμμαχία έχει ήδη κοινές πλατφόρμες ηλεκτρικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της CMF-EV, πάνω στην οποία είναι χτισμένο το αμιγώς ηλεκτρικό crossover Nissan Ariya, αλλά και το αντίστοιχο μοντέλο της Renault, το Megane E-Tech.

Τοyota

Σε μια νέα εποχή μπήκε η ιαπωνική εταιρία παρουσιάζοντας το σχέδιο beyond Zero (beyond Zero - πέρα από το μηδέν). Για τη νέα γκάμα πλήρως ηλεκτρικών μοντέλων bZ, εξελίχθηκε μια ειδική πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης με το πρώτο μοντέλο να είναι ήδη έτοιμο (το SUV Toyota bZ4X). H εταιρία δεν θα αργήσει να παρουσιάσει ακόμα ένα πλήρως ηλεκτρικό, μικρότερο SUV.

Η Toyota σκοπεύει να λανσάρει 30 πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα – BEV με τα σήματα Toyota και Lexus έως το 2030, προσφέροντας μια πλήρη γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών ηλεκτρικών οχημάτων μηδενικών ρύπων. Επιπλέον, η εταιρία θα διευρύνει τις επιλογές για οχήματα μηδενικών ρύπων, προσφέροντας μια πλήρη σειρά ηλεκτρικών μπαταριών. Στόχος της εταιρίας είναι να επιτύχει παγκόσμιες πωλήσεις 3,5 εκατομμυρίων BEVs ετησίως έως το 2030.

Σημειώστε ότι ο πρόεδρος της εταιρίας, Akio Toyoda, ξεκαθάρισε πως στόχος των Ιαπώνων είναι η δημιουργία ηλεκτρικών οχημάτων όχι απλώς με μεγάλη αυτονομία, αλλά – κυρίως – με αυξημένη απόδοση. Έθεσε δε τον στόχο των 12,5 kWh/100 km. Και αυτή είναι μια κατανάλωση ενέργειας σημαντικά χαμηλότερη από αυτή που συναντάμε στα υπάρχοντα στην αγορά SUV μοντέλα.

Volkswagen

Επιταχύνοντας το βήμα της προς το μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα, στο οποίο φιλοδοξεί να φτάσει μέχρι το 2050, η Volkswagen αποφάσισε να λανσάρει ένα τουλάχιστον νέο ηλεκτρικό μοντέλο κάθε χρόνο, έχοντας ενδιάμεσο στόχο την αύξηση του μεριδίου των ηλεκτρικών της προτάσεων στο 70% των πωλήσεών της μέχρι το 2030.

Η Volkswagen μετασχηματίζεται σταδιακά σε πάροχο υπηρεσιών σύγχρονης κινητικότητας, μέσα από την ηλεκτροκίνηση και την ψηφιοποίηση, υλοποιώντας τη στρατηγική ACCELERATE!

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η στρατηγική Way to Zero: Έως το 2030, η Volkswagen στοχεύει να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα ανά όχημα κατά 40% και να καταστεί κλιματικά ουδέτερη το αργότερο έως το 2050. Μέχρι το 2030, τουλάχιστον το 70% των πωλήσεων της μάρκας στην Ευρώπη θα προέρχεται από ηλεκτρικά οχήματα, που ισοδυναμεί με σημαντικά περισσότερα από ένα εκατομμύριο οχήματα. Στη Βόρεια Αμερική και την Κίνα, ο στόχος είναι τα ηλεκτρικά οχήματα να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 50% των πωλήσεων.

Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, η Volkswagen θα λανσάρει κάθε χρόνο τουλάχιστον ένα νέο ηλεκτρικό όχημα σε όλες τις βασικές κατηγορίες έως το 2025. Ενώ το τελευταίο μοντέλο της με κινητήρα εσωτερικής καύσης αναμένεται να βγει από τη γραμμή παραγωγής μεταξύ 2033 και 2035, οπότε όλα τα προϊόντα της εταιρίας θα είναι ηλεκτρικά.