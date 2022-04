Πώς η ασφαλιστική που ξεκίνησε ως startup το 2012 εξελίσσεται σε μία από τις επόμενες εταιρείες – μονόκερους της ελληνικής οικονομίας

Στο ερώτημα πόσο έχει αλλάξει τα 10 τελευταία χρόνια η ασφαλιστική αγορά, η απάντηση έρχεται σε δύο λέξεις: Hellas Direct. Και δεν πρόκειται για υπερβολή. Αντίθετα πρόκειται για την εταιρεία που διαμόρφωσε νέα δεδομένα στον κλάδο, δίνοντας ώθηση στην ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του. Προσφέροντας πλήρως ψηφιακές υπηρεσίες και μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία κάλυψης και εξυπηρέτησης, έβαλε στο επίκεντρο τον ασφαλισμένο πελάτη. Με στόχο να του προσφέρει το αγαθό της ασφάλειας, με τον τρόπο και το κόστος που ο ίδιος το επιθυμεί!

Αν κάποιος θέλει να ανατρέξει στο τι άλλαξε στην ασφαλιστική αγορά τα τελευταία 10 χρόνια, δεν έχει παρά να δει το logo της Hellas Direct. Rethinking Insurance, αναγράφεται κάτω από το εταιρικό brand, και πράγματι αυτή είναι η επιτομή της προσφοράς της Hellas Direct στις αλλαγές στον ασφαλιστικό κλάδο. Επανεξετάζοντας και αλλάζοντας κάθε τι που «έτσι γινόταν» για πολλά χρόνια, αλλά και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και δυνατότητα επιλογής, πέρασε στα χέρια των ασφαλισμένων τον ουσιαστικό έλεγχο του προϊόντος: της ασφάλειας.

Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Σήμερα μπορεί να φαίνεται δεδομένο, αλλά δεν είναι μακριά η εποχή που τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ήταν προδιαμορφωμένα από τις ασφαλιστικές και στέλνονταν ταχυδρομικά στους ασφαλισμένους, με συγκεκριμένους όρους υπηρεσιών και χρονοδιαγράμματα, ενώ η εξυπηρέτηση φάνταζε συχνά ζήτημα... ερμηνείας.

Όλα αυτά άρχισαν να αλλάζουν από το 2012, όταν η Hellas Direct μπήκε στην αγορά, υπογράφοντας το πρώτο της συμβόλαιο και «κατεβάζοντας» μια σειρά από καινοτομίες που άλλαξαν την εικόνα της τα επόμενα χρόνια.

Όπως η «επανάσταση» που έφερε το 2014 η δυνατότητα ασφάλισης αυτοκινήτου «με την ημέρα», σε μία εποχή που τα ασφαλιστικά προγράμματα ήταν κατά κύριο λόγο ανελαστικά.

Σύντομα, με την προσφορά του συνόλου των υπηρεσιών της online, αναθεώρησε διαδικασίες που δεν είχαν κανένα λόγο να διαρκούν μέρες ή και περισσότερο, με γνώμονα την ταχύτητα και την άνεση του ασφαλισμένου. Κι έτσι του έδωσε τη δυνατότητα να ολοκληρώνει γρήγορα και εύκολα μια μέχρι τότε διαμεσολαβούμενη και χρονοβόρα διαδικασία. Πλέον δεν χρειάζεται παρά μερικά λεπτά στον υπολογιστή για να επιλέξει ο οδηγός πρόγραμμα, καλύψεις και διάρκεια, να αγοράσει ή να ανανεώσει, και να εκτυπώσει το συμβόλαιό του.

Οι καινοτομίες δεν εξαντλούνται βέβαια εδώ. Η Hellas Direct έχει θέσει στην υπηρεσία των ασφαλισμένων πρωτοποριακές υπηρεσίες όπως:

Η δυνατότητα τηλεφωνικής καταγραφής, με 24/7 λειτουργία, με την οποία ο οδηγός μπορεί να κάνει την καταγραφή/δήλωση, από το σημείο του ατυχήματος μέσα σε λίγα λεπτά.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διασύνδεσης με πάνω από 2.500 συνεργαζόμενα συνεργεία, μέσα από την οποία γίνεται η επικοινωνία και ανταλλαγή εγγράφων, συντομεύοντας τη διαδικασία ως το κλείσιμο της ζημιάς. Πρόκειται για μία ακόμα επανάσταση που, για τους πελάτες της Hellas Direct, έχει μειώσει τις τηλεφωνικές κλήσεις ανά ζημιά από 17 σε 2!

Το μυστικό γι’ αυτήν τη «νέας γενιάς» ασφαλιστική εταιρεία, είναι η αμιγώς ψηφιακή δομή και λειτουργία, με εκτεταμένη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και Advanced Analytics. Με την τεχνολογία, για την οποία επενδύθηκαν περισσότερα από 14 εκατ. ευρώ, στον πυρήνα της εταιρείας, η Hellas Direct επενδύει και στο προσωπικό της. Πρόκειται για μία ισχυρή ομάδα 190 εργαζομένων, που μοιράζονται την αγάπη για την τεχνολογία, τα data και την άριστη ποιότητα εξυπηρέτησης και τους αρέσει να μαθαίνουν, να αναθεωρούν και να προκαλούν.

Με αυτήν την πρωτοποριακή φιλοσοφία, λειτουργία και πρακτική, η εταιρεία που ξεκίνησε ως StartUp το 2012, σήμερα χαρακτηρίζεται ως “soonicorn”. Δηλαδή μία εταιρεία που θα γίνει μονόκερως, με αποτίμηση της τάξης του 1 δισ. ευρώ.

Ήδη άλλωστε στη λίστα των επενδυτών της περιλαμβάνονται «δυνατά ονόματα» όπως το καναδικό fund Portage Ventures, ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC) μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EBRD) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Και μέσα από τις συμπράξεις αυτές, η Hellas Direct, έχει συγκεντρώσει κεφάλαια της τάξης των 56 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται βέβαια για μία ψήφο εμπιστοσύνης στην νέα ασφαλιστική φιλοσοφία που πρεσβεύει η Hellas Direct και η οποία ήδη αναγνωρίστηκε από τους Financial Times, οι οποίοι καταγράφοντας την ανάπτυξή της την κατέταξαν επί τρία έτη (2019, 2021 και 2022) στη λίστα με τις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη. Σε ό, τι αφορά δε, το ψηφιακό της «αποτύπωμα», βραβεύθηκε το 2020 ως Digital Brand of the Year.

- Στα 10 χρόνια παρουσίας της Hellas Direct, οι σταθμοί δεν ήταν λίγοι:

- Τον Αύγουστο του 2012 προσέφερε το πρώτο της συμβόλαιο

- Τον Απρίλιο του 2014 λάνσαρε το “timeline”, τη δυνατότητα ασφάλισης με την ημέρα.

- Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς μπήκε στον Φιλικό Διακανονισμό.

- Τον Νοέμβριο του 2015 λάνσαρε την υπηρεσία Fast Track

- Το 2018 επεκτάθηκε από τον κλάδο του αυτοκινήτου στην ασφάλεια κατοικίας σε Ελλάδα και Κύπρο.

- Το 2019 εξαγόρασε την Rescueline στην Κύπρο.

- Το 2020 επεκτάθηκε σε ασφάλειες μηχανών

- Το 2021 λάνσαρε το wallet+, το χρηματοδοτικό προϊόν για την κάλυψη όλων των εξόδων του ασφαλισμένου οχήματος.

Και φέτος είναι έτοιμη για την επέκταση στη ρουμανική αγορά.

Ίσως όμως ο μεγαλύτερος σταθμός, να είναι η αλλαγή στην ασφαλιστική φιλοσοφία και πρακτική που έφεραν αυτά τα 10 χρόνια παρουσίας. Με προϊόντα και εξυπηρέτηση που προσφέρουν στους ασφαλισμένους όχι μόνο εξαιρετικούς όρους ασφάλισης, αλλά και πραγματικό αίσθημα ασφάλειας. Μια πραγματικά διαφορετική εμπειρία πελάτη που εκτός από τους ευέλικτους όρους έχει καταφέρει να μειώσει και τους χρόνους αποζημίωσης κατά 70% σε βάθος 10ετίας. Και συνεχίζει με στόχο την αποζημίωση σε real time…