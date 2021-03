Πώς είναι η επιστροφή στην κανονικότητα για το Ισραήλ

«Επιστρέφουμε στη ζωή», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου από καφετέρια στην Ιερουσαλήμ όπου σήμανε την επιστροφή στην κανονικότητα, καθώς περίπου το 40% του πληθυσμού των περίπου εννέα εκατομμυρίων έχει λάβει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, πάνω από 3,7 εκατ. των κατοίκων του Ισραήλ έχουν λάβει από τον περασμένο Δεκέμβριο, που ξεκίνησε η εκστρατεία εμβολιασμού, τις δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer, ενώ σχεδόν πέντε εκατ. έχουν λάβει μία δόση.

Εδώ και μερικές μέρες, λοιπόν, το Ισραήλ έχει κάνει το πρώτο βήμα για την επιστροφή στην κανονικότητα, ανοίγοντας τα εστιατόρια, τις καφετέριες και τα μπαρ στους κατόχους «πράσινων διαβατηρίων», κοινώς όσων πολιτών έχουν εμβολιαστεί.

Οι κάτοχοι των διαβατηρίων αυτών μπορούν πλέον να βρίσκονται σε μπαρ και κλειστούς χώρους όμως τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις με κενές θέσεις, την ίδια ώρα που σε ανοικτούς χώρους δεν απαιτούνται πράσινα διαβατήρια.

We’re back in business! Restaurants, cafes and bars are open for outdoor and indoor seating🎉 So- go and #EatLocal in #TelAviv and #Jaffa! 🎉🍕🌮🍝



📸 Guy Yechieli pic.twitter.com/tXORTAVtNY