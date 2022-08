Πορτογαλία: Το μεγαλύτερο απολίθωμα δεινοσαύρου στην Ευρώπη

Η αυλή ενός σπιτιού στην Πορτογαλία έχει γεμίσει παλαιοντολόγους αφού εκεί εντοπίστηκαν τα απολιθωμένα απομεινάρια αυτού που εκτιμάται ότι είναι ο μεγαλύτερος δεινόσαυρος που έχει βρεθεί ποτέ στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του Πανεπιστημίου της Λισσαβόνας, τα απολιθώματα εντοπίστηκαν για πρώτη φορά το 2017 από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού στην πόλη Πομπάλ της κεντρικής Πορτογαλίας κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών.

A team of experts from Portugal and Spain are working to gently unearth the remains of what could be the largest dinosaur skeleton ever found in Europe pic.twitter.com/VJ5jzZO6Ef