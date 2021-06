Πολύ θερμή υποδοχή στις αγορές για το πρώτο ευρωομόλογο- Αντλήθηκαν 20 δισ.

Το ποσό των 107 δισ. ευρώ προσφέρουν οι επενδυτές για το πρώτο στην ιστορία κοινό ευρωπαϊκό ομόλογο. Η Κομισιόν βγήκε σήμερα στις αγορές με μία ιστορική δημοπρασία για την άντληση 20 δισ. ευρώ, με τριπλή αξιολόγηση, κίνηση που αποτελεί το πρώτο βήμα μίας μακράς σειράς εκδόσεων για την κάλυψη της χρηματοδότησης του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 750 δισ. ευρώ.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα έκδοση θεσμικών ομολόγων στην Ευρώπη, τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα θεσμική συναλλαγή ενιαίας δόσης και το μεγαλύτερο ποσό που έχει αντλήσει η ΕΕ στο πλαίσιο μίας και μόνο συναλλαγής», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή.

Το ομόλογο προσέλκυσε πολύ έντονο ενδιαφέρον από τους επενδυτές στην Ευρώπη και παγκοσμίως, χάρη στο οποίο η Επιτροπή πέτυχε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης, όπως και με τις επανειλημμένες επιτυχείς εκδόσεις στο πλαίσιο του προγράμματος SURE.

