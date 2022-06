Πολωνός πρόεδρος προς Μακρόν-Σολτς: Όταν μιλάτε με τον Πούτιν είναι σα να μιλάτε με τον Χίτλερ

Ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα επέκρινε τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας για τις τηλεφωνικές τους συνομιλίες με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας ότι ήταν σαν να είχατε συνομιλίες με τον Αδόλφο Χίτλερ κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδας Bild.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν είχαν και οι δύο τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Πούτιν από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε μια καταστροφική εισβολή στην Ουκρανία, με τον Μακρόν να προκαλεί ιδιαίτερα την οργή της Ουκρανίας λέγοντας ότι η Ρωσία δεν πρέπει να «ταπεινωθεί» για να διατηρηθούν οι πιθανότητες. διπλωματικής λύσης.

Ο Ντούντα, σε μια συνέντευξη στην Bild που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο κανάλι της στο YouTube αργά την Τετάρτη, είπε ότι τέτοιες συζητήσεις νομιμοποιούν απλώς έναν παράνομο πόλεμο στην Ουκρανία. «Μίλησε κανείς έτσι με τον Αδόλφο Χίτλερ κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου;» είπε ο Ντούντα. "Είπε κανείς ότι ο Αδόλφος Χίτλερ πρέπει να σώσει την αξιοπρέπεια του; Ότι πρέπει να προχωρήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι ταπεινωτικό για τον Αδόλφο Χίτλερ; Δεν έχω ακούσει τέτοιες φωνές".

