Πολλά γκολ απόψε στο Champions League

Εννέα παιχνίδια έχει το σημερινό πρόγραμμα του Champions League. Με 3 από αυτά θα ασχοληθούμε, ποντάροντας σε 2 Goal/Goal και 1 Over.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ έκανε τη μεγάλη έκπληξη στην 1η αγωνιστική των ομίλων με την εκτός έδρας νίκη 1-4 κατά της Λειψίας. Θα πάρει σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση αν κερδίσει σήμερα τη Σέλτικ, η οποία στην πρεμιέρα δεν φάνηκε ανταγωνιστική απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και έχασε με 0-3. Το ματς θα γίνει σε ουδέτερο γήπεδο, στη Βαρσοβία.

Οι αποδόσεις δίνουν μικρό προβάδισμα στη Σέλτικ. Ποιος όμως μπορεί να υποτιμήσει τη Σαχτάρ μετά την πολύ εμφάνισή της στην πρεμιέρα; Σε αυτό το ματς πιθανό είναι το σκοράρισμα και από τις 2 ομάδες. Θα κυνηγήσουν τη νίκη, η Σαχτάρ για να κάνει το 2 στα 2 και η Σέλτικ για να πιάσει την αντίπαλό της στη βαθμολογία.

Το Goal/Goal είναι πιθανό και στην Κοπεγχάγη στην αναμέτρηση της τοπικής ομάδας με τη Σεβίλλη. Και οι 2 προέρχονται από βαριές ήττες στην 1η αγωνιστική. Η Κοπεγχάγη έχασε εκτός έδρας με 3-0 από τη Ντόρτμουντ. Η Σεβίλλη ηττήθηκε με 0-4 στο γήπεδό της από την Μπαρτσελόνα.

Το μεταξύ τους παιχνίδι είναι καθοριστικής σημασίας. Όποια από τις δύο κερδίσει θα μείνει «ζωντανή» για την πρόκριση. Θα βγουν στην επίθεση και το πιθανότερο είναι να σκοράρουν.

Η τρίτη επιλογή είναι με το Over στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Λειψία. Φαβορί είναι η Ρεάλ η οποία πετυχαίνει νίκες με Over. Μπορεί να σκοράρει και η Λειψία. Μετά την αλλαγή προπονητή πέτυχε σπουδαία νίκη με 3-0 κόντρα στην Ντόρτμουντ. Το ματς θα ανοίξει στο Μπερναμπέου. Ικανή για να σκοράρει είναι και η Λειψία. Σε αυτή την περίπτωση θα γίνει πιο εύκολα το Over.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

773 (19:45) ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ-ΣΕΛΤΙΚ G/G 1,58

788 (22:00) ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΣΕΒΙΛΛΗ G/G 1,71

791 (22:00) ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΛΕΙΨΙΑ OVER 1,48