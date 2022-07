Πολιτικό θρίλερ στη Βρετανία - Ανυποχώρητος ο Τζόνσον

Χωρίς τέλος φαίνεται πως είναι η πολιτική κρίση στην οποία έχει εισέλθει η Βρετανία. Ο πρωθυπουργός της χώρας είναι ανυποχώρητος και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει, παρά την «καταιγίδα» παραιτήσεων υπουργών, υφυπουργών και άλλων στελεχών της κυβέρνησής του.

Φέρεται μάλιστα να κάλεσε τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου να επικεντρωθούν στην επίλυση των οικονομικών προβλημάτων και να αφήσουν τον «αγώνα για την εξουσία». Όπως εξήγησε, θα παραιτηθεί μόνο αν ηττηθεί σε νέα ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, την οποία απέφυγε, τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα.

«Ανάπτυξη ή χάος»

«Μου είπαν ότι ο πρωθυπουργός είναι ανυποχώρητος και δεν θα παραιτηθεί», ανέφερε μέσω του Twitter η πολιτική συντάκτρια του τηλεοπτικού καναλιού, Ανούσκα Αστάνα.

«Οι πηγές μου λένε ότι είπε στους συναδέλφους του στο υπουργικό συμβούλιο ότι θα επικεντρωθούν είτε στην οικονομική ανάπτυξη είτε στο χάος μιας αναμέτρησης για την ηγεσία, και της συνακόλουθης πίεσης για τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Times, η υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ είναι το τελευταίο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που τάχθηκε στο πλευρό των συναδέλφων της οι οποίοι ζητούν την παραίτηση του Τζόνσον.

