Πώληση F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία: Ο ρόλος του Μενέντεζ στο μπλόκο από τη Γερουσία

Στην αντίθεση του σε πώληση των F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία επιμένει ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, ο οποίος, όπως επισημαίνεται από δημοσιογράφο του Politico, παίζει ρόλο -κλειδι στο μπλόκο αυτής πρόθεσης της κυβέρνησης Μπάιντεν στη Γερουσία.

Ο Άντριου Ντεζιντέριο με tweets του γνωστοποίησε τις νέες δηλώσεις σχετικά με το θέμα από τον Μενέντεζ ενώ έδωσε στοιχεία και για τη σημασία της δικής του φωνής στις ισορροπίες μέσα στο Κογκρέσο και την τελική έκβαση της ψηφοφορίας για το θέμα που καίει την Άγκυρα.

«Περισσότερα νέα από τον Μενέντεζ. Λέει ότι δεν πρόκειται να αποσύρει την αντίθεση του στην πώληση των F-16 στην Τουρκία. Ο Μπάιντεν είπε στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ότι στηρίζει την πώληση. Ωστόσο δεν μπορεί να το κάνει χωρίς την έγκριση του Μενέντεζ και του γερουσιαστή Τζι Ριτς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

More news from Menendez — he says he’s *not* going to drop his opposition to selling F-16s to Turkey.



Biden said at the NATO Summit that he supports selling the F-16s to Turkey.



But he can’t do it without approval from Menendez and Risch.