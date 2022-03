Κλιμακώνονται οι μάχες στην Ουκρανία: Πολιορκείται το Κίεβο, σε κλοιό η Χερσώνα, βομβαρδισμοί σε Χάρκοβο, Μαριούπολη

Μαίνονται για έκτη μέρα οι μάχες ανάμεσα στον ουκρανικό και ρωσικό στρατό, με τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας και του Χαρκόβου να συνεχίζονται και σήμερα, ενώ νέες δορυφορικές εικόνες εντόπισαν γιγαντιαίο κομβόι ρωσικής στρατιωτικής οχηματοπομπής, μήκους 64 χλμ, να κατευθύνεται βόρεια του Κιέβου. Έκκληση Ζελένσκι να απαγορευθεί στη Ρωσία η πρόσβαση σε «όλα τα λιμάνια» και σε όλα «τα αεροδρόμια του κόσμου», κάνοντας λόγο για εγκλήματα πολέμου.

Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις αυξάνουν την πίεση του στο Κίεβο, ενώ η τεράστια στρατιωτική φάλαγγα που κατευθύνεται προς Κίεβο φαίνεται να περιλαμβάνει εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα μάχης, αυτοκινούμενα πυροβόλα και οχήματα επιμελητειακής υποστήριξης.

Σημερινό βίντεο καταγράφει την είσοδο ρωσικών στρατευμάτων στην Χερσώνα και τους βομβαρδισμούς

Η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies που παραχώρησε τις δορυφορικές εικόνες μετακίνησης των ρωσικών στρατευμάτων ανέφερε συγκέντρωση ρωσικών χερσαίων δυνάμεων και πτερύγων επιθετικών ελικοπτέρων στη νότια Λευκορωσία, κάπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας.

Ακόμα, ρωσικά στρατεύματα οι βάσεις των οποίων βρίσκονται στη ρωσική Άπω Ανατολή θα διεξαγάγουν γυμνάσια στην επαρχία Αστραχάν, η οποία βρίσκεται στα όρια μεταξύ του ευρωπαϊκού και του ασιατικού τμήματος της Ρωσίας, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τη διοίκηση των δυνάμεων του ανατολικού τομέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης, οι μονάδες που μετακινούνται θα εκτελέσουν ασκήσεις ιδίως για την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων.

Η ουκρανή πρέσβειρα στις ΗΠΑ Οξάνα Μαρκάροβα η Ρωσία χρησιμοποίησε θερμοβαρική βόμβα τη Δευτέρα στην επίθεσή της κατά της Ουκρανίας. «Χρησιμοποίησαν τη θερμοβαρική βόμβα σήμερα (σ.σ. χθες Δευτέρα), η οποία απαγορεύεται βάσει της Συνθήκης της Γενεύης», δήλωσε η Μαρκάροβα, η οποία ενημέρωσε τα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου. «Η καταστροφή που επιχειρεί η Ρωσία να προκαλέσει στην Ουκρανία είναι μεγάλη», συμπλήρωσε.

Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ υπόσχονται περισσότερη βοήθεια ώστε η χώρα να αντισταθεί στη Ρωσία με τον Ουκρανό πρόεδρο να ζητάει από τις ΗΠΑ - πέραν των νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας- και επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων στην Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 12:226

Η Ρωσία βομβαρδίζει πόλεις για να σκοτώσει αμάχους, να προκαλέσει πανικό - οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να πολιορκήσουν το Κίεβο και την πόλη Χαρκόβο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές. "Έπεσε το πέπλο. Η Ρωσία βομβαρδίζει κέντρα πόλεων, εξαπολύει απευθείας πυραυλικά πλήγματα και πλήγματα του πυροβολικού σε κατοικημένες περιοχές και διοικητικά κέντρα", σημείωσε ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

Τελευταία ενημέρωση 12:21

Η Ρωσία θα συνεχίσει τη στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία έως ότου πετύχει τους στόχους της, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Σόιγκου δήλωσε ότι ο βασικός στόχος της Μόσχας είναι να προστατευθεί από τις απειλές που δημιουργούνται από τη Δύση και είπε ότι η Ρωσία δεν καταλαμβάνει ουκρανικό έδαφος.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα συνεχίσουν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση έως ότου επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν καθοριστεί», δήλωσε ο Σόιγκου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά.

Τελευταία ενημέρωση 12:15

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε στη Διάσκεψη για τον Αφοπλισμό που πραγματοποιείται σήμερα στη Γενεύη ότι η Ρωσία έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου με τους "αδιάκριτους βομβαρδισμούς" πόλεων, όπως η Χαρκίβ, και ζήτησε να διεξαχθεί ειδική συνεδρίαση για να συζητηθεί η ρωσική επιθετικότητα και τα όπλα μαζικής καταστροφής.

Τελευταία ενημέρωση 12:10

Το τελευταίο 24ωρο πέρασαν από τα σύνορα της Ελλάδας, χωρίς προβλήματα και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες εισόδου στη χώρα, 468 υπήκοοι Ουκρανίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τελευταία ενημέρωση 12:00

Αμερικανοί και Καναδοί εθελοντές πάνε να πολεμήσουν στο πλευρό των Ουκρανών

Τελευταία ενημέρωση 11:47

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που ζητά την ένταξη «χωρίς καθυστέρηση» της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ύστερα από τη ρωσική εισβολή, θα απευθυνθεί σήμερα στις 13.30 ώρα Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρός του Ρομπέρτα Μετσόλα.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ θα παρέμβουν επίσης σε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση με θέμα την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 11:38

Ηγέτης των φιλορώσων αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία δήλωσε ότι οι δυνάμεις του στοχεύουν να περικυκλώσουν το ουκρανικό λιμάνι της Μαριούπολης σήμερα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Η αποστολή για σήμερα είναι να περικυκλώσουμε απευθείας τη Μαριούπολη», δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ο ηγέτης της αποσχισθείσας περιοχής του Ντονέτσκ Ντένις Πουσίλιν.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι η Μαριούπολη είναι στόχος συνεχών βομβαρδισμών.

Τελευταία ενημέρωση 11:19

Η βρετανική κυβέρνηση έθεσε σήμερα τη μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα, τον τραπεζικό κολοσσό Sberbank, στον κατάλογο με τις οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως απάντηση στην εισβολή στην Ουκρανία από τον στρατό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τελευταία ενημέρωση 11:16

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης στην Ουκρανία δήλωσε σήμερα το πρωί ότι η πόλη αυτή στο νότιο τμήμα της χώρας που βρέχεται από την Αζοφική θάλασσα είναι στόχος συνεχών βομβαρδισμών, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν σκοτωθεί άμαχοι και έχουν πληγεί υποδομές, καθώς η Ρωσία συνεχίζει για έκτη ημέρα την εισβολή στη χώρα.

"Κατοικημένες περιοχές βομβαρδίζονται επί πέντε ημέρες. Μας χτυπούν με το πυροβολικό, μας βομβαρδίζουν με πυραύλους GRAD, μας πλήττουν με τις αεροπορικές τους δυνάμεις", δήλωσε ο Βαντίμ Μποϊσένκο μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση.

Τελευταία ενημέρωση 11:06

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί την έγκριση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή απαγόρευσης πρόσβασης των Russia Today και SPUTNIK στην ευρωπαϊκή αγορά μέσων ενημέρωσης ανεξαρτήτως του δικτύου διανομής τους.

Τελευταία ενημέρωση 10:58

Ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Ντόμινικ Ράαμπ δήλωσε σήμερα ότι όποιος εμπλέκεται σε εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία θα κληθεί να λογοδοτήσει. "Η κατάσταση μετατρέπεται σε μια πολύ, πολύ πιο επικίνδυνη κακοτοπιά για τον Πούτιν από ό,τι θεωρώ ότι συνειδητοποιούσε", δήλωσε ο Ράαμπ στο δίκτυο Sky News.

Τελευταία ενημέρωση 10:41

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα ζήτησε σήμερα να επιβληθούν και άλλες κυρώσεις στη Ρωσία μετά τη "βάρβαρη", όπως τη χαρακτήρισε επίθεση εναντίον του Χάρκοβο.

"Βάρβαρες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην κεντρική πλατεία Ελευθερίας και σε κατοικημένες περιοχές στη Χαρκίβ. (Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν μπορεί να διαλύσει την Ουκρανία. Διαπράττει εγκλήματα περισσότερα εγκλήματα πολέμου από την οργή, δολοφονεί αθώους πολίτες", κατήγγειλε ο Κουλέμπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να κάνει περισσότερα. ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ, ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΗ ΡΩΣΙΑ", έγραψε.

Τελευταία ενημέρωση 10:38

Ο όμιλος Maersk διακόπτει προσωρινά κάθε κίνηση εμπορευματοκιβωτίων προς και από την Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Τελευταία ενημέρωση 10:16

Το YOUTUBE μπλοκάρει τα κανάλια που είναι συνδεδεμένα με το Russia Today και το SPUTNIK σε ολόκληρη την Ευρώπη, με άμεση ισχύ, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Τελευταία ενημέρωση 10:20

Ανθρωπιστικές οργανώσεις και το Κίεβο κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί βόμβες διασποράς και θερμοβαρικές βόμβες

Τελευταία ενημέρωση 10:16

«Θα προκαλέσουμε την κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας» μέσω των δυτικών οικονομικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας Μπρουνό Λεμέρ.

«Η ισορροπία οικονομικής και χρηματοπιστωτικής δύναμης είναι σαφώς υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ανακαλύπτει την οικονομική της ισχύ», πρόσθεσε ο Γάλλος υπουργός στο ραδιοφωνικό δίκτυο France Info.

Τελευταία ενημέρωση 09:59

Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις έπληξαν το κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, δήλωσε ο επικεφαλής της περιοχής αυτής Όλεγκ Σινεγκούμποφ, σημειώνοντας ότι επλήγησαν κατοικημένες περιοχές και το διοικητικό κτίριο της πόλης, καθώς η ρωσική εισβολή στη χώρα εισέρχεται στην έκτη ημέρα της.

Ο Σινεγκούμποφ σημείωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε GRAD και πυραύλους κρουζ στην Χαρκίβ και ευθύνεται για εγκλήματα πολέμου. Η άμυνα της πόλης αντέχει, τόνισε.

Τελευταία ενημέρωση 09:24

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται τα πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων στην πόλη Χάρκοβο, την ίδια στιγμή που ο κλοιός σφίγγει γύρω από πόλεις όπως το Κίεβο και η Χερσώνα. Βίντεο που αναδημοσίευσε ο ανταποκριτής και αρθρογράφος του Economist, Όλιβερ Κάρολ, αποτυπώνει τρομακτικό πλήγμα σε κυβερνητικό κτίριο στο Χάρκοβο, που συνοδεύεται από τεράστια έκρηξη.

Massive strike on Kharkiv govt HQ about 30 mins ago. So much for “liberating” this Russian-speaking city. Shock and awe into surrender.

pic.twitter.com/LhpGuzk6zw