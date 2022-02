Πόλεμος στην Ουκρανία - Όλες οι εξελίξεις

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις την τέταρτη ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, ρωσικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από λευκορωσικό έδαφος έπληξαν το αεροδρόμιο της πόλης Ζιτομίρ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Β. Ζελένσκι δέχθηκε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία επί λευκορωσικού εδάφους, αλλά εμφανίζεται απαισιόδοξος για το αποτέλεσμα των συνομιλιών. Η ΕΕ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και οι χώρες του ΝΑΤΟ εντείνουν τη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλ. Πούτιν έθεσε σε ετοιμότητα τις ρωσικές πυρηνικές δυνάμεις.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:54

H Σουηδία ανακοίνωσε την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία. Όπως τόνισε η πρωθυπουργός της χώρας Μαγκνταλένα Άντερσον είναι η πρώτη φορά που η Στοκχόλμη στέλνει όπλα σε πολεμική σύγκρουση από το 1939 όταν η Σοβιετική Ένωση είχε εισβάλει στη Φινλανδία.

Σύμφωνα με την Άντερσον, η Σουηδία θα στείλει 5.000 αντιαρματικούς εκτοξευτές μίας χρήσης, 5.000 αλεξίσφαιρα γιλέκα, 5.000 κράνη και 135.000 μερίδες φαγητού.

«Το συμπέρασμα είναι ότι η ασφάλειά μας εξυπηρετείται καλύτερα από εμάς που υποστηρίζουμε την ικανότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί ενάντια στη Ρωσία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση της Σουηδίας έρχεται μετά τις ανακοινώσεις της ΕΕ ότι θα αγοράσει όπλα και θα τα παραδώσει στην Ουκρανία, αλλά και τις προειδοποιήσεις της Μόσχας ότι θα προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες εάν Σουηδία και Φινλανδία ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:48

«Σταματήστε τον πόλεμο! Σταματήστε τον Πούτιν!»: από το Βερολίνο μέχρι την Πράγα, περνώντας από τη Μαδρίτη και το Βίλνιους, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι με τα χρώματα της Ουκρανίας, το κίτρινο και το μπλε, διαδήλωσαν σήμερα στην Ευρώπη για να καταγγείλουν τη ρωσική εισβολή και να εκφράσουν το φόβο τους για μια επέκταση της σύγκρουσης.

Μόνο στη γερμανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο, 70.000 στην Πράγα, 40.000 στη Μαδρίτη, 15.000 στο Άμστερνταμ, 10.000 στην Κοπεγχάγη.

Στο Βερολίνο, οι συγκεντρωμένοι ήταν πενταπλάσιοι απ' ό,τι περίμεναν οι οργανωτές, γεγονός που μαρτυρεί τη συγκίνηση που έχει προκληθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος ξυπνάει σκοτεινές μνήμες σ' αυτή τη μητρόπολη που μέχρι το 1990 ήταν το επίκεντρο του Ψυχρού Πολέμου.

«Το Βερολίνο στα 670 χιλιόμετρα από τη γραμμή του Μετώπου», «Stop the killer», «Όχι 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος», έγραφαν τα πανό και τα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές.

«Slava Ukraini» (Δόξα στην Ουκρανία), φώναζαν επίσης διαδηλωτές μπροστά στην πρεσβεία της Ρωσίας κρατώντας ουκρανικές σημαίες.

Η Γερμανία φιλοξενεί στο έδαφός της περισσότερα από 300.000 άτομα ουκρανικής καταγωγής ή εθνικότητας, καθώς και μια μεγάλη ρωσική διασπορά, κυρίως στο Βερολλίνο.

Στην Πράγα, η περίφημη πλατεία Βεντσεσλάς, στην καρδιά της τσεχικής πρωτεύουσας, είχε μαυρίσει από τον κόσμο. Πρόκειται για ένα μέρος συμβολικό, καθώς εκεί ήταν κυρίως που διεξήχθη η αντιπαράθεση με τα ρωσικά άρματα μάχης το 1968 κατά την «Άνοιξη της Πράγας».

«Ντροπή» φώναζαν οι διαδηλωτές κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε το θηρίο» και συνέκριναν τον αρχηγό του ρωσικού κράτους με τον Αδόλφο Χίτλερ.

Σχεδόν 10.000 άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα σε διαδήλωση υποστήριξης της Ουκρανίας μπροστά από τη ρωσική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη. «Εσείς όλοι και όλη η Ευρώπη απειλείσθε από τη Ρωσία», είπε η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν που ήταν παρούσα.

Στο Βίλνιους στη Λιθουανία, εκατοντάδες διαδηλωτές έκαναν πορεία φωνάζοντας «Δόξα στην Ουκρανία». «Οι ουκρανοί αδελφοί μας δεν θα συγχωρούσαν τη σιωπή μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους η επικεφαλής της λευκορωσικής αντιπολίτευσης Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, που ζει εξόριστη στη Λιθουανία.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Αθήνα, τη Ρώμη, το Παρίσι, το Άμστερνταμ, τη Βαρκελώνη, το Μπιλμπάο, την Ποντγκόριτσα, το Τελ Αβίβ, αλλά και στον Ισημερινό, όπου μια μικρή ομάδα ανθρώπων διαδήλωσε μπροστά από τη ρωσική πρεσβεία με πανό που έγραφε «Πούτιν δολοφόνε».

Ακόμη και στο Ιράκ, μερικές δεκάδες εκπατρισμένοι Ουκρανοί συγκεντρώθηκαν μπροστά από ένα κτίριο του ΟΗΕ στο Αρμπίλ, στο Κουρδιστάν. «Σταματήστε τον πόλεμο», έγραφε ένα πανό που κρατούσαν δύο νεαρές γυναίκες. Σ' ένα άλλο έγραφε: «Είμαστε υπερήφανοι για τον ουκρανικό στρατό».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:13

Μερικές χιλιάδες άνθρωποι αψήφησαν και πάλι σήμερα την απαγόρευση των διαδηλώσεων στη Ρωσία για να πουν «όχι στον πόλεμο» στην Ουκρανία με συγκεντρώσεις που οδήγησαν σε περισσότερες από 2.000 συλλήψεις, σύμφωνα με μια μη κυβερνητική οργάνωση.

Σύμφωνα με την εξειδικευμένη μκο OVD-Info, 2.114 διαδηλωτές συνελήφθησαν σε όλη τη Ρωσία, αριθμός που, σύμφωνα με την ίδια, αυξάνει σε 5.250 τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν συλληφθεί από την Πέμπτη επειδή διαδήλωσαν κατά της εισβολής του στρατού της Μόσχας στην Ουκρανία.

Στην Αγία Πετρούπολή, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, περίπου 400 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία για να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους στην εισβολή στην Ουκρανία που διατάχθηκε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Είμαι κατά του πολέμου. Γεννήθηκα το 1941, ξέρω τι είναι », δηλώνει η Βαλέρια Αντρέεβα, μια συνταξιούχος.

«Είμαστε εκατοντάδες ή χιλιάδες, όχι εκατομμύρια, είναι κρίμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι η συγκέντρωσή μας θα αλλάξει οτιδήποτε, όμως είναι κάτι», προσθέτει ο Βλαντίμιρ Βολοχόνοφ, ένας 35χρονος μηχανικός που κρατάει στο χέρι ένα μπουκέτο με μπλε και κίτρινα λουλούδια, τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Μόσχα και σε περίπου 40 άλλες πόλεις της χώρας.

Αυτές οι καθημερινές συγκεντρώσεις είναι σχετικά μικρές σε μέγεθος, όμως το γεγονός και μόνο ότι πραγματοποιούνται είναι αξιοσημείωτο, καθώς η κοινωνία των πολιτών είναι συρρικνωμένη λόγω της καταστολής που επικρατεί στη Ρωσία.

Η παραμικρή διαδήλωση χωρίς άδεια προκαλεί αμέσως την επέμβαση της αστυνομίας και μπορεί να συλληφθεί κάποιος ακόμη κι αν στέκεται μόνος του στο δρόμο με ένα πλακάτ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:05

Ρωσικοί πύραυλοι Iskader εκτοξεύθηκαν από τη Λευκορωσία προς την Ουκρανία. Στόχος σύμφωνα με σύμβουλο του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών ήταν το αεροδρόμιο της πόλης Ζιτομίρ. «Αυτό συνέβη όταν πύραυλοι Iskader που εκτοξεύτηκαν από τη Λευκορωσία στις 17:00. Οι Ρώσοι και Λευκορώσοι φασίστες στόχευσαν το αεροδρόμιο του Βιτομίρ» έγραψε στο Telegram ο Άντον Χερασένκο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:03

Η BP αποχωρεί από την Rosneft. Όπως ανακοίνωσε η βρετανική εταιρεία, «απαρνιέται» το 19,75% που διατηρεί στον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Τα διευθυντικά στελέχη της BP (οι κ.κ. Μπ. Λούνεϊ και Μπ. Ντάντλεϊ), που είχαν θέση παράλληλα και στο διοικητικό συμβούλιο της Rosneft, ανακοίνωσαν πως παραιτούνται από το ΔΣ της ρωσικής εταιρείας, με την σχετική απόφασή τους μάλιστα να έχει άμεση ισχύ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:36

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει επειγόντως αύριο, Δευτέρα, στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) με θέμα την ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία, έπειτα από αίτημα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, έγινε σήμερα γνωστό από διπλωματικές πηγές. Αξιωματούχοι του τμήματος ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ και της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση αυτή, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο διπλωμάτης που ζήτησε να μην κατονομασθεί.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:16

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσει κάθε ευκαιρία για να εξασφαλίσει την ειρήνη, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, η Ουκρανία πρόκειται να συναντηθεί με τη Ρωσία για ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Δεν πιστεύω πραγματικά στο αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης, αλλά ας προσπαθήσουν ώστε αργότερα να μην υπάρχει ούτε ένας πολίτης της Ουκρανίας που να αμφιβάλλει ότι εγώ, ως πρόεδρος, προσπάθησα να σταματήσω τον πόλεμο, όταν υπήρχε μια ακόμη και μικρή ευκαιρία».

Ο Ζελένσκι έκανε αυτή τη δήλωση σε βίντεο ενώ συνομιλίες προβλέπεται να διεξαχθούν σήμερα ανάμεσα σε Ουκρανούς και Ρώσους στα σύνορα ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Λευκορωσία.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:15

«Η Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας σύμμαχος του ΝΑΤΟ και είναι υποστηρικτής της ουκρανικής ανεξαρτησίας» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter o Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, μετά την επικοινωνία του με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια.

