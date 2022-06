Πολ Μέισον: Καταγγελίες ότι συνεργαζόταν με κρατικoύς πράκτορες - Τι δηλώνει ο Βαρουφάκης

Στην αποκάλυψη ότι ο δημοσιογράφος Πολ Μέισον, που το 2015 ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα και του Γιάνη Βαρουφάκη, φέρεται να είχε ανοιχτή γραμμή με ανώτατο στέλεχος του βρετανικού Foreign Office προχώρησε η ιστοσελίδα Grayzone.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε emails που φέρεται να δείχνουν τον Βρετανό δημοσιογράφο να συζητά σχέδια για τη συμμετοχή του κράτους στη φίμωση αντινατοϊκών μέσων ενημέρωσης που τάσσονται υπέρ του Κρεμλίνου στον πόλεμο με την Ουκρανία.

