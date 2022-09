Ποδήλατο αιώρησης αλά Star Wars παρουσίασαν οι Ιάπωνες

Μ' ένα τεχνολογικό ποδήλατο αλά Star War κάνουν δυναμική εμφάνιση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Ντιτρόιτ οι Ιάπωνες κατασκευαστές.

Το ποδήλατο τεχνολογικής αιώρησης XTURISMO κατασκευάζεται από την ιαπωνική εταιρία τεχνολογίας ERWINS Technologies, ενώ μπορεί να πετάξει για 40 λεπτά, με ταχύτητα που μπορεί να φτάσει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

“Αισθάνθηκα ότι είμαι 15 ετών και είχα μόλις βγει από μία ταινία 'Star Wars' χρησιμοποιώντας ένα από τα ποδήλατά τους,” δήλωσε ο Θαντ Σζοτ συμπρόεδρος της έκθεσης αυτοκινήτων, μετά από μία δοκιμαστική βόλτα με το αναφερόμενο εναέριο όχημα ή καλύτερα, μετά από μία δοκιμαστική αιώρηση.

This is the world's first flying bike. The #XTURISMO hoverbike is capable of flying for 40 minutes and can reach speeds of up to 62 mph.



