Πλέει ελεύθερο πλέον το πλοίο Ever Given

«Αποκολλήθηκε» νωρίς το πρωί της Δευτέρας το πλοίο Ever Given, το οποίο παρέμενε «σφηνωμένο» στη Διώρυγα του Σουέζ για συνολικά έξι ημέρες.

Το Ever Given, έβαλε μπροστά τις μηχανές του και διασφαλίζεται πως θα μπορέσει να συνεχίσει ομαλά το ταξίδι του, ανέφερε η εταιρεία Inchcape Shipping Services, εξέλιξη που γεννά ελπίδες πως η πολυσύχναστη θαλάσσια οδός θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία άμεσα.

The rescue mission to free the Ever Given has entered a critical phase, with salvage teams making another effort to pull out the ship after removing part of the Suez Canal’s bank.



Here's the latest with the Suez Canal crisis https://t.co/3wQ6imKVPo — Bloomberg (@business) March 29, 2021

Το σκάφος μήκους 400 μέτρων και εκτοπίσματος 220.000 τόνων κατορθώθηκε να επανέλθει σε πλεύση στις 04:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και «διασφαλίζεται», ανέφερε η Inchcape, η οποία παρέχει διάφορες ναυτιλιακές υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο.

🚨The Ever Given is floating🚨pic.twitter.com/GNzlzaom8q — Evan Hill (@evanchill) March 29, 2021

Υπενθυμίζεται ότι η διώρυγα, από την οποία περνά περίπου το 10% του θαλάσσιου εμπορίου, έχει αποκλειστεί από την Τρίτη από το Ever Given, ένα πλοίο χωρητικότητας 20.000 εμπορευματοκιβωτίων και 220.000 τόνων που εκμεταλλεύεται η ταϊβανέζικη ναυτιλιακή εταιρία Evergreen, γεγονός που προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις ορισμένων εμπορευμάτων.

#BREAKING As the sun rises in Egypt, so too does the Ever Given. Six days after getting stuck bystander video shows the container ship once again floating. pic.twitter.com/Cv7vFTuBy3 — Mackay Taggart (@mackaytaggart) March 29, 2021

Η συνολική αξία των επηρεαζόμενων αγαθών διαφέρει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις: από 3 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τον Τζόναθαν Όουενς, εμπειρογνώμονα στο Πανεπιστήμιο του Σάλφορντ, έως 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τη Lloyd's List, τη βρετανική εφημερίδα για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Ειδικά συνεργεία έσκαβαν χθες για να απομακρύνουν μέρος της όχθης της Διώρυγας, στην οποία το φορτηγό είχε προσαράξει διαγώνια, ώστε το σκάφος να μπορέσει να πλεύσει ξανά κανονικά, ανέφερε η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ νωρίτερα χθες.

BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!!



Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 29, 2021

Τουλάχιστον 369 άλλα πλοία περιμένουν να περάσουν τη Διώρυγα, ανάμεσά τους δεκάδες με εμπορευματοκιβώτια, χύδην φορτίο, αργό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο ή υγροποιημένο αέριο πετρελαίου.

Sunup in the #Suez & things indeed look different.



Video of the #EVERGIVEN's new, less meme-worthy position.pic.twitter.com/qK6dOod7AF — John Scott-Railton (@jsrailton) March 29, 2021

Από τη Διώρυγα του Σουέζ, μήκους 190 χιλιομέτρων, περνάει περίπου το 10% των εμπορευμάτων που διακινούνται διά θαλάσσης παγκοσμίως και κάθε ημέρα που το κανάλι δεν είναι διαθέσιμο συνεπάγεται μεγάλες καθυστερήσεις και κόστη.