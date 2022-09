Φον ντερ Λάιεν: Πλαφόν στο ρωσικό αέριο και υποχρεωτική μείωση στην κατανάλωση ρεύματος

Η Κομισιόν θα προτείνει πλαφόν στην τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου καθώς και μέτρα που περιλαμβάνουν υποχρεωτική μείωση στη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις ώρες αιχμής και πλαφόν στα υπερέσοδα από τους παραγωγούς ενέργειας, ενώ αποκάλυψε ότι είναι στο τραπέζι και επιβολή ανώτατου ορίου στην τιμή άλλων προμηθευτών ενέργειας, π.χ. LNG.

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Βρυξέλλες επεξεργάζονταν πρόταση για την επιβολή πλαφόν 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα για παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας εκτός φυσικού αερίου.

Αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται αφού σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται το προσχέδιο της πρότασης, το πλαφόν θα τεθεί σε αυτό το ποσό.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Κομισιόν θα θέσει τον στόχο στα κράτη -μέλη να μειώσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 5% επιπλέον κατά τη διάρκεια των περιόδων αιχμής, ενώ θα τεθεί και ο στόχος να μειώσουν σε μηνιαία βάση την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο τα τελευταία πέντε χρόνια.

«Θα προτείνουμε ένα πλαφόν στο ρωσικό αέριο. Πρέπει να μειώσουμε τα έσοδα της Ρωσία που ο Πούτιν χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτήσει τον φρικτό πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

