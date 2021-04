EMA: Πιθανή σύνδεση του εμβολίου της J&J με πολύ σπάνιες θρομβώσεις - Εισηγείται συνέχεια της χρήσης του

Τα ασυνήθιστα θρομβοεμβολικά επεισόδια που έχουν εμφανιστεί σε περιορισμένο αριθμό στις ΗΠΑ συνδέονται πράγματι με το εμβόλιο της Johnson & Johnson, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη η επιτροπή ασφάλειας του ΕΜΑ (PRAC).

Στη λογική αυτή αναφέρει ότι είναι απαραίτητο να προστεθεί στις πληροφορίες για το σκεύασμα μια προειδοποίηση, που να κάνει λόγο για ασυνήθιστα περιστατικά θρομβώσεων, τονίζοντας ότι αυτά χρειάζεται να κατηγοριοποιηθούν ως εξαιρετικά σπάνιες παρενέργειες του εμβολίου.

Ο ΕΜΑ εισηγείται ωστόσο να συνεχιστεί η χρήση του εμβολίου, καθώς τα οφέλη του υπερτερούν των κινδύνων.

«Η σχέση οφέλους-κινδύνου» παραμένει θετική, αναφέρει ο ΕΜΑ σε ανάρτησή του στο Τwitter.

