Pink Floyd: Νέο τραγούδι μετά από 28 χρόνια για την στήριξη του λαού της Ουκρανίας

Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες οι Pink Floyd κυκλοφόρησαν νέο κομμάτι με στόχο να συγκεντρώσουν χρήματα για τον λαό της Ουκρανίας. Το σινγκλ «Hey Hey, Rise Up» ηχογραφήθηκε την περασμένη εβδομάδα και βασίζεται σε μία εκτέλεση του Αντρίι Κλίβνιουκ από το ουκρανικό συγκρότημα Boombox, ο οποίος τώρα πολεμάει στο μέτωπο.

Το τραγούδι είναι μια ανανεωμένη εκδοχή ενός ύμνου διαμαρτυρίας από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο που τραγουδήθηκε σε συγκεντρώσεις αλληλεγγύης της Ουκρανίας σε όλο τον κόσμο από την εισβολή της Ρωσίας Τα φωνητικά στο κομμάτι των Pink Floyd προέρχονται από ένα viral βίντεο που δημοσίευσε ο Ουκρανός τραγουδιστής τρεις μέρες μετά την εισβολη, όπου ο ίδιος εμφανίζεται ντυμένος με μαχητικό εξοπλισμό, κρατώντας ένα τουφέκι και τραγουδώντας έναν ουκρανικό ύμνο διαμαρτυρίας σε πλατεία του Κιέβου.

Here is the official video for 'Hey Hey Rise Up', Pink Floyd’s new Ukraine fundraiser feat Andriy Khlyvnyuk of Boombox. Stream / download from midnight. https://t.co/4U3P3WAQOZ