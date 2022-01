Pfizer: Kατέθεσε αίτημα στον EMA για έγκριση του φαρμάκου Paxlovid

Αίτηση για άδεια κυκλοφορίας υπό όρους του φαρμάκου Paxlovid της Pfizer για τη θεραπεία του κορονοϊού έλαβε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) με την απόφαση να αναμένεται σε λίγες εβδομάδες.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΕΜΑ, έχει ξεκινήσει την αξιολόγηση της αίτησης για το φάρμακο, το οποίο χορηγείται από το στόμα και προορίζεται για τη θεραπεία της ήπιας έως μέτριας νόσησης από COVID 19 για ενηλίκους και εφήβους (ηλικίας 12 ετών και άνω με βάρος τουλάχιστον 40 κιλά) που νοσούν και διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

