Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της ΔΟΕ Ζακ Ρογκ

'Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο πρώην πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Ζακ Ρογκ, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Κυριακής.

Ο Ζ. Ρογκ είχε γεννηθεί στη Γάνδη του Βελγίου τον Μάιο του 1942 και είχε διατελέσει πρόεδρος της ΔΟΕ από τον Ιούλιο του 2001 έως τον Σεπτέμβριο του 2013. Έκτοτε κατείχε τη θέση του επίτιμου προέδρου της Επιτροπής.

Ήταν ορθοπεδικός χειρουργός και είχε αναδειχθεί 16 φορές πρωταθλητής Βελγίου στο ράγκμπι και μία φορά παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστιοπλοΐα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζ. Ρογκ ήταν πρόεδρος της ΔΟΕ όταν η Αθήνα είχε φιλοξενήσει για δεύτερη φορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004.

«Με μεγάλη λύπη η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοινώνει την απώλεια του πρώην προέδρου της ΔΟΕ κόμη Ζακ Ρογκ. Ήταν 79 ετών» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΔΟΕ.

