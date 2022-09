Πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ - Νέος βασιλιάς ο Κάρολος Γ΄

Η βασίλισσα Ελισάβετ, η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας και φυσιογνωμία της χώρας εδώ και επτά δεκαετίες, πέθανε σε ηλικία 96 ετών, ανακοίνωσαν την Πέμπτη τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. «Απεβίωσε εν ειρήνη στο Μπαλμόραλ σήμερα το απόγευμα», ανέφεραν. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο «ο μεγαλύτερος γιος της Κάρολος, 73 ετών, γίνεται αυτόματα βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου και αρχηγός κράτους 14 άλλων βασιλείων, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, του Καναδά και της Νέας Ζηλανδίας.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W