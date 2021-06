Περού: Σεισμός 6 Ρίχτερ ταρακούνησε τη Λίμα

Ισχυρός σεισμός 6 βαθμών έπληξε τη Λίμα και άλλες περιοχές κατά μήκος των ακτών του κεντρικού Περού στον Ειρηνικό το βράδυ της Τρίτης, χωρίς πάντως να έχουν αναφερθεί θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές μέχρι στιγμής.

Η σεισμική δόνηση, που το περουβιανό Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο αρχικά εκτίμησε πως ήταν ισχύος 5,8 βαθμών, καταγράφηκε χθες Τρίτη στις 21:54 (τοπική ώρα· σήμερα Τετάρτη στις 05:54 ώρα Ελλάδας) και το επίκεντρό της εντοπίστηκε σε βάθος 32 χιλιομέτρων και σε απόσταση 33 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά από τη Μάλα, παράκτια περιοχή περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Λίμα.

Felt #earthquake ( #sismo ) M5.6 strikes 81 km SE of #Lima ( #Peru ) 7 min ago. Please report to: https://t.co/OWdMKxNQut pic.twitter.com/ZocmlLrjrd

Η περουβιανή υδρογραφική υπηρεσία απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο να χτυπήσει τσουνάμι.

Κάτοικοι της περουβιανής πρωτεύουσας βγήκαν στους δρόμους έντρομοι, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο σεισμός «ήταν πολύ δυνατός, ταρακούνησε όλο το σπίτι, αναγκάστηκα να βγω έξω», είπε η Χούλια Λάσαρο Ροδρίγκες, 60 ετών.

Στην Κόστα Βέρδε («Πράσινη Ακτή»), αναφέρθηκαν πτώσεις βράχων από ύψος 80 μέτρων, μετέδωσε το περουβιανό τηλεοπτικό δίκτυο Canal N.

#Peru #earthquake

M 5.8 - 10 km WSW of Mala, Peru

Depth 50.6 km

There are no reports of victims https://t.co/UkfzFLNK3q