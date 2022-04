Περαιτέρω κυρώσεις σε Ρωσία και ενίσχυση της Ουκρανίας από ΗΠΑ - ΕΕ

Για πιο αυστηρές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και ενίσχυση της βοήθειας προς την Ουκρανία έκανε λόγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

«Οι παγκόσμιοι ηγέτες υποστηρίζουν σταθερά την Ουκρανία. Θα αυστηροποιήσουμε περαιτέρω τις κυρώσεις μας κατά της Ρωσίας και θα ενισχύσουμε την οικονομική βοήθεια και τη βοήθεια στην ασφάλεια προς την Ουκρανία. Ευχαριστούμε, πρόεδρε των ΗΠΑ, για τη σύγκληση αυτής της σημαντικής επικοινωνίας.

Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας» σημείωσε σε ανάρτησή της στο Twitter η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

World leaders firmly stand together in support of Ukraine.



We will further tighten our sanctions against Russia and step up financial and security assistance for Ukraine.



Thank you @POTUS for convening this important call.



We #StandwithUkraine