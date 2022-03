Πεντάγωνο: «Κομμένες» οι γραμμές επικοινωνίας με το Κρεμλίνο - Θρίλερ με τον Σοϊγκού

Χωρίς καμία επικοινωνία φαίνεται πως είναι οι δυο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του πλανήτη, Ρωσία και ΗΠΑ, η οποία είναι απαραίτητη για την αποτροπή «ατυχημάτων» και «εσφαλμένων υπολογισμών», ειδικά σε περιόδους κλιμάκωσης της έντασης, όπως εξελίσσεται στην ουκρανική κρίση, αναφέρει δημοσίευμα της Washington Post, επικαλούμενο δηλώσεις του εκπρόσωπου του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ έχει επιχειρήσει επανειλημμένα να μιλήσει με τους Ρώσους ομολόγους τους τον τελευταίο μήνα, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, χωρίς αποτέλεσμα, με συνέπεια να αυξάνονται οι φόβοι για «λάθους υπολογισμούς» και τυχόν «ατύχημα» στο πεδίο της μάχης.

