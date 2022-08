Πελόζι: Έφτασε στην Ταϊβάν - Νέα έντονη διαμαρτυρία από το Πεκίνο

AP

Παρά τις προειδοποιήσεις ακόμα και για στρατιωτική δράση από την πλευρά του Πεκίνου, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσυ Πελόζι έφτασε σήμερα στην Ταιβάν. Την Πελόζι υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Τζόζεφ Γου μετά την προσγείωση της στο αεροδρόμιο Σονγκσάν της Ταϊπέι γύρω στις 10.44 μμ τοπική ώρα.

Το ψηλότερο κτίριο της Ταϊβάν, το Taipei 1010, φωτίστηκε για να καλωσορίσει την Πελόζι: «Σάς ευχαριστούμε φίλοι της δημοκρατίας που στηρίζετε Ταϊβάν», έγραφαν μηνύματα στο κτήριο.

Την ίδια ώρα τα κινεζικά στρατιωτικά πλοία και οι χερσαίες δυνάμεις βρίσκονταν σε επιφυλακή όχι μακριά από το νησί, το οποίο έχει πάνω από 24 εκατομμύρια κατοίκους. Η Πελόζι, η πρώτη πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ που επισκέφτηκε την Ταϊβάν εδώ και 25 χρόνια, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Ταϊβάν Τσάι Ινγκ-γουέν και θα συνεργαστεί επίσης με τους Ταϊβανέζους βουλευτές. Το 1997, ο Ρεπουμπλικανός Νιουτ Γκίνγκριτς ήταν ο τελευταίος πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής που επισκέφτηκε το αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο επιμένει στην ανεξαρτησία του από το 1949.

Η Πελόζι επισκέφτηκε τη Σιγκαπούρη τη Δευτέρα, προτού συνεχίσει για τη Μαλαισία. Έχει επίσης προγραμματιστεί να επισκεφθεί τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία .

Οι αξιωματούχοι της Ταϊβάν τήρησαν σιγή ιχθύος για το ταξίδι της Πελόζι, για το οποίο το Πεκίνο έχει σημάνει συναγερμό. Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν την «αποσχισθείσα επαρχία της».

Η αντίδραση του Πεκίνου μετά την προσγείωση της Πελόζι

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας καταδίκασε την Τρίτη την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι στην Κίνα, λέγοντας ότι βλάπτει σοβαρά την ειρήνη και τη σταθερότητα στα στενά της Ταϊβάν. Σε δήλωση που εκδόθηκε αμέσως μετά την άφιξή της στην Ταϊπέι αργά την Τρίτη, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας είπε ότι η επίσκεψη της Πελόζι επηρεάζει σοβαρά τα πολιτικά θεμέλια των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ. σχέσεις και γνωστοποίησε ότι είχε καταθέσει έντονη διαμαρτυρία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διάψευση για τις παραβιάσεις κινεζικών μαχητικών

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν δήλωσε πριν λίγο ότι οι αναφορές των κινεζικών κρατικών μέσων ενημέρωσης για κινεζικά μαχητικά αεροσκάφη Su-35 που διέσχισαν τα ευαίσθητα στενά της Ταϊβάν που χωρίζουν το νησί από την Κίνα ήταν ψευδείς. Το υπουργείο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι έχει πλήρη αντίληψη των δραστηριοτήτων κοντά στην Ταϊβάν και ότι θα στείλει αναλόγως δυνάμεις ως αντίδραση σε «εχθρικές απειλές»

Οι δηλώσεις Πελόζι

«Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας στην Ταιβάν τιμά την δέσμευση των ΗΠΑ για στήριξη της δημοκρατίας της Ταιβάν. Οι συζητήσεις μας με την ηγεσία της χώρας επαναβεβαιώνει τη στήριξη μας για τον εταίρο μας και προάγει τα κοινά μας συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένης μιας ελεύθερης και ανοικτής Ινδο-Ειρηνικής περιοχής», επισήμανε στην ανακοίνωση της η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής.

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.



Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

LIVE: US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi arrives in Taiwan https://t.co/vnmfYxceNW — PresserWatch (@PresserWatch) August 2, 2022

Το αεροσκάφος στο οποίο φέρεται να επιβαίνει η Νάνσι Πελόζι προσγειώθηκε στην Ταιβάν

#BREAKING US House Speaker Nancy Pelosi lands in Taiwan, in defiance of stern warnings from China pic.twitter.com/Sre6l0JKh1 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 2, 2022

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, κινεζικά μαχητικά αεροσκάφη διασχίζουν το Στενό της Ταιβάν την ώρα που το αεροσκάφος της Πελόζι προσγειώνεται στην Ταιπέι

#BREAKING Chinese fighter jets crossing Taiwan Strait: state media pic.twitter.com/Y5MWhX4gaQ — AFP News Agency (@AFP) August 2, 2022

Η κρατική τηλεόραση του νησιού καλεί τους πολίτες σε ετοιμότητα δευτέρου επιπέδου για πιθανή επίθεση από την Κίνα την ώρα που η πτήση που φέρεται να μεταφέρει την Πελόζι στην Ταιβάν έχει μπει σε διαδικασία καθόδου.

⚡️Taiwanese television announced the introduction of a second level of combat readiness in the country. pic.twitter.com/1e6NaRSKGA — NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2022

Τα τοπικά μέσα της Ταιβάν αναφέρουν ότι μαχητικά της χώρας έχουν σηκωθεί για να συνοδεύσουν το αεροσκάφος που μεταφέρει την Πελόζι ενώ πολίτες συγκεντρώνονται στο αεροδρόμιο Σαονγκσάν για να την υποδεχθούν.

#Taipei residents gather around "Songshan" Airport waiting for Pelosi's special flight to land. pic.twitter.com/W21evcAN91 — NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2022

To FlightRadar24 πρόσθεσε προορισμό στην πτήση του αεροσκάφους SPAR19 στο οποίο φέρεται να επιβαίνει η Νάνσι Πελόζι. Ο προορισμός είναι η Ταιπέι, η πρωτεύουσα της Ταιβάν

‼️Flightradar24 added the landing point of a flight SPAR19, on which Pelosi is allegedly on. The landing point is #Taipei. pic.twitter.com/8NpHOLr3hn — NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2022

Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει αμέσως εάν η Πελόζι ή η αντιπροσωπεία της βρισκόταν στην πτήση SPAR19, αλλά οι αρχές στις Φιλιππίνες, σύμμαχος των ΗΠΑ, είπαν ότι δεν είχε ληφθεί αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για επίσκεψη ή διέλευση στη χώρα. Το αεροπλάνο αναχώρησε από την Κουάλα Λουμπούρ στις 3:42 μ.μ. τοπική ώρα (0742 GMT) και πέταξε ανατολικά προς το Βόρνεο σε μια διαδρομή που απέφυγε τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας. Ωστόσο, εθεάθη τελευταία φορά στον ιχνηλάτη ανοιχτά της νοτιότερης περιοχής των Φιλιππίνων του Μιντανάο, να πετάει κατά μήκος της ανατολικής ακτής της χώρας στον Ειρηνικό.

Η Πελόζι αναμενόταν να φτάσει στην Ταϊπέι αργότερα σήμερα όπως ανέφεραν νωρίτερα πηγές. Όπως και το SPAR19, ένα δεύτερο αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ έφτασε στην Κουάλα Λουμπούρ σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με το Flightradar24, το SPAR20 δεν είχε φύγει από την πρωτεύουσα της Μαλαισίας.

Μια επίσκεψη στην Ταϊβάν από την Πελόζι, η οποία είναι η δεύτερη στη σειρά διαδοχής της προεδρίας των ΗΠΑ και εδώ και χρόνια άκρως επικριτική έναντι της Κίνας, θα πραγματοποιηθεί εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Δεν έχει επιβεβαιώσει εάν θα επισκεφθεί το αυτοδιοικούμενο νησί που το Πεκίνο ισχυρίζεται ότι είναι δικό του.

Τόσο η αεροπορία των Φιλιππίνων όσο και το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων (DFA) δήλωσαν ότι δεν είχαν λάβει καμία πληροφορία από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Πελόζι μπορεί να προσγειωθεί στη χώρα σήμερα. «Το DFA δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή την πρεσβεία τους στη Μανίλα για διέλευση και/ή επίσκεψη στην Πρόεδρο Πελόζι στις Φιλιππίνες ως μέρος της τρέχουσας σειράς επισκέψεών της στην περιοχή», ανέφερε το DFA σε μήνυμα κειμένου στους δημοσιογράφους.

Από τις 11:30 GMT, το SPAR19 πετούσε ακριβώς νότια των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Flightradar24, σε μια διαδρομή που παρακολουθούσαν πάνω από 360.000 άτομα στον ιστότοπό του. Μια κανονική πτήση από την Κουάλα Λουμπούρ προς την πρωτεύουσα της Ταϊβάν, την Ταϊπέι, θα διέσχιζε τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, με τυπικό χρόνο πτήσης κάτω των πέντε ωρών. Από την περασμένη εβδομάδα, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός της Κίνας έχει πραγματοποιήσει διάφορες ασκήσεις, συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων με πραγματικά πυρά, στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, στην Κίτρινη Θάλασσα και στη Θάλασσα Μποχάι, σε επίδειξη κινεζικής στρατιωτικής ισχύος.