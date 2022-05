Πειρατεία στα ελληνικά πλοία: Συνεχίζεται το θρίλερ - Καλά στην υγεία τους οι Έλληνες ναυτικοί

Καλά στην υγεία τους είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εννέα Έλληνες ναυτικοί και ο ένας Κύπριος που εργάζονταν στα δύο ελληνόκτητα τάνκερ που καταλήφθηκαν από τους Φρουρούς της Επανάστασης στον Περσικό Κόλπο.

Κίνηση που ερμηνεύεται ως αντίποινα της Τεχεράνης για την κατάσχεση ρωσικού πλοίου με ιρανικό πετρέλαιο στα ανοικτά των ελληνικών ακτών.

Πρόκειται για τα πλοία Delta Poseidon του Διαμαντή Διαμαντίδη και το Prudent Warrior της εταιρείας Polembros Shipping Limited συμφερόντων του Σπύρου Πολέμη, στα οποία επιβαίνουν τουλάχιστον εννέα Έλληνες ναυτικοί. Κατά πληροφορίες οι Έλληνες ναυτικοί πήραν πίσω τα κινητά τους.

Την ευθύνη για την κατάληψη των πλοίων ανέλαβαν οι «Φρουροί της Επανάστασης».

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης IRGC: «Σήμερα (Παρασκευή) το Πολεμικό Ναυτικό του IRGC κατέλαβε δύο ελληνικά πετρελαιοφόρα λόγω παραβιάσεων στα γαλάζια νερά του Περσικού Κόλπου».

Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ενημέρωσε 17 παραπλέοντα στην περιοχή ελληνικά σκάφη να βρίσκονται σε επιφυλακή για αποφυγή τυχόν παρόμοιων καταδρομικών επιθέσεων.

ΥΠΕΞ: H κατάληψη δύο ελληνικών πλοίων ισοδυναμεί με πειρατεία

Έντονο διάβημα από το ΥΠΕΞ στον Ιρανό Πρέσβη της Αθήνας, το οποίο μιλά για πράξεις πειρατείας, ζητά την άμεση απελευθέρωση των πλοίων και των πληρωμάτων τους και τονίζει ότι η κατάληψη των πλοίων θα έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.

Το πλήρωμα του Delta Poseidon είναι 25 ατόμων εκ των οποίων οι δύο είναι Έλληνες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο πλήρωμα του Prudent Warrior υπάρχουν επτά Έλληνες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις πρόκειται για «αντίποινα» για το ρωσικό πλοίο «Pegas» το οποίο μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο και το οποίο κατασχέθηκε στην Κάρυστο.

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ κατάσχεσαν 600.000 βαρέλια λαθραίου ιρανικού αργού πετρελαίου. Το φορτίο διοχετεύθηκε από το δεξαμενόπλοιο σε άλλο πλοίο.

Το σοβαρό περιστατικό έρχεται στο τέλος μιας εβδομάδας κατά την οποία οι ΗΠΑ κατέσχεσαν, όπως προαναφέρθηκε, ένα φορτίο ιρανικού αργού πετρελαίου από ένα ρωσικό τάνκερ (το aframax Lana) που κρατείτο στην Ελλάδα. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την κίνηση ως «διεθνή ληστεία».

Επιχείρηση με ελικόπτερα

Σύμφωνα με το ελληνικό ΥΠΕΞ, ελικόπτερο του ιρανικού πολεμικού ναυτικού προσγειώθηκε στο ελληνικής σημαίας πλοίο Delta Poseidon το οποίο έπλεε σε διεθνή ύδατα (22 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ιράν) στον Κόλπο. Ένοπλοι αιχμαλώτισαν το πλήρωμα του πλοίου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται δύο Έλληνες πολίτες. Αντίστοιχο συμβάν αναφέρθηκε ότι συνέβη και σε άλλο πλοίο ελληνικής σημαίας, το Pruden Warrior, στο οποίο επέβαιναν επτά Έλληνες πολίτες, και που ευρίσκετο πλησίον των ιρανικών ακτών.

Το ΥΠΕΞ έχει ήδη προβεί σε ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας, καθώς και συμμάχων και εταίρων της Ελλάδας. Δεδομένων των εξελίξεων το ΥΠΕΞ συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια στο Ιράν. Τα πλοία ελληνικής σημαίας καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες του υπουργείου Ναυτιλίας, με το οποίο το ΥΠΕΞ βρίσκεται σε στενό συντονισμό και συνεχή επικοινωνία.

Την είδηση επιβεβαίωσε και το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, το οποίο δήλωσε ότι «εξετάζει» αναφορές ότι το Ιράν κατέλαβε δύο ελληνικά πετρελαιοφόρα μετά την απειλή της Τεχεράνης με «τιμωρητικά μέτρα».

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να λάβει «τιμωρητικά μέτρα» κατά της Ελλάδας σχετικά με την κατάσχεση φορτίου ιρανικού πετρελαίου στα ανοικτά ελληνικών ακτών, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Nour News.

Παράλληλα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον απεσταλμένο της Ελβετίας, ο οποίος εκπροσωπεί διπλωματικά και τις ΗΠΑ για εμπορικά ζητήματα στην Τεχεράνη, για να διαμαρτυρηθούν για την δέσμευση, από πλευράς των αμερικανικών αρχών, φορτίου ιρανικού πετρελαίου που μεταφερόταν σε πλοίο ρωσικής διαχείρισης, κοντά στις ακτές της Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάσχεσαν ιρανικό φορτίο πετρελαίου που βρισκόταν σε πλοίο που διαχειρίζεται η Ρωσία κοντά στην Ελλάδα και θα στείλουν το φορτίο στις ΗΠΑ με άλλο πλοίο.

Οι ελληνικές αρχές προχώρησαν τον περασμένο μήνα στην κατάσχεση του υπό ιρανικής σημαίας πλοίου Pegas, με 19 μέλη ρωσικού πληρώματος στο πλοίο, κοντά στις ακτές του νότιου νησιού της Εύβοιας λόγω των κυρώσεων της ΕΕ.

Και κυπριακό διάβημα

Την έντονη ανησυχία του για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου.Στο πλήρωμα του ενός πλοίου περιλαμβάνεται και ένας Κύπριος υπήκοος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συντονισμό με τις ελληνικές αρχές για διαχείριση του όλου ζητήματος, συμπεριλαμβανομένης και της προξενικής του διάστασης.

Συγκεκριμένα, ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τεχεράνη προβαίνει σε διαβήματα προς τις Ιρανικές αρχές για άμεση επίλυση του όλου θέματος. Παράλληλα, οι κυπριακές αρχές επικοινώνησαν με την οικογένεια του Κύπριου ναυτικού με την οποία θα παραμείνουν σε ανοιχτή επικοινωνία.

Επιπρόσθετα, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τεχεράνη έχει ζητήσει με τη μορφή του κατεπείγοντος συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν για να λάβει εξηγήσεις και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό, να ενημερωθεί για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το πλήρωμα και συγκεκριμένα ο Κύπριος υπήκοος και να ζητήσει τον άμεσο τερματισμό της ομηρίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου καταδικάζει την επίθεση στα ελληνικά δεξαμενόπλοια, η οποία αποτελεί παράβαση του Διεθνούς Δικαίου καθώς και των κανόνων διεθνούς ναυσιπλοΐας και καλεί για άμεση απελευθέρωση των πλοίων και του πληρώματος.

Στόχος των Φρουρών της Επανάστασης τα ξένα δεξαμενόπλοια

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Φρουροί της Επανάστασης προχωρούν σε μια τέτοια ενέργεια. Σύμφωνα με ανάρτηση στο Twitter του Γκαμπριέλ Νορόνχα, ο οποίος διετέλεσε ειδικός σύμβουλος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών για το Ιράν από το 2019 έως το 2020, τα τελευταία τρία χρόνια το Ιράν έχει πλήξει, επιτεθεί και καταλάβει δεξαμενόπλοια που ανήκαν ή έφεραν σημαίες από:

UPDATE: In the past 3 years, Iran has bombed, attacked, and seized tankers owned/operated/flagged by:

🇦🇪 United Arab Emirates

🇲🇭Marshall Islands

🇬🇧 United Kingdom

🇸🇦 Saudi Arabia

🇰🇷 South Korea

🇧🇲 Bermuda

🇳🇴 Norway

🇵🇦 Panama

🇸🇪 Sweden

🇬🇷 Greece (new)

🇱🇷 Liberia

🇮🇱 Israel

🇯🇵 Japan