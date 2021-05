Υφυπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ: Παρουσιάσαμε λύσεις για τους S-400 στην Τουρκία- Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η Αμερικανίδα υφυπουργός Εξωτερικών, Γουέντι Σέρμαν, μιλώντας στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNNTürk, μετά τη συνάντησή της με τον Τούρκο ομόλογό της, Σεντάτ Ονάλ, στην Άγκυρα δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον παρουσίασε εναλλακτικές για τους S400 στην Τουρκία, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στη γειτονική χώρα.

«Υποβάλλαμε εναλλακτικές λύσεις στην Τουρκία. Γνωρίζουν τί πρέπει να κάνουν για να αρθούν οι κυρώσεις. Ελπίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια χρυσή τομή. Μιλήσαμε για τα βήματα που μπορούν να γίνουν. Και είναι δική τους απόφαση πια», δήλωσε η Αμερικανίδα υφυπουργός Εξωτερικών, Γουέντι Σέρμαν, μιλώντας στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNNTürk, μετά τη συνάντησή της με τον Τούρκο ομόλογό της, Σεντάτ Ονάλ, στην Άγκυρα.

Ενόψει της πρώτης συνάντησης του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, η Σέρμαν είπε ότι η συνάντηση μεταξύ ηγετών θα ήταν μια ευκαιρία για τον Μπάιντεν να τονίσει αυτές τις θετικές πτυχές της σχέσης των δυο χωρών. Σύμφωνα με την Σέρμαν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα εκφράσει τις ανησυχίες του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στην Τουρκία.

Η Αμερικανίδα αξιωματούχος εξέφρασε και η ίδια την ανησυχία της Ουάσιγκτον για την απόσυρση από τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

«Ήταν πολύ κακό για τα δικαιώματα των γυναικών η απόφαση του προέδρου να αποσυρθεί από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Λυπούμαστε πολύ, κάτι τέτοιο προκαλεί ανησυχία», είπε.

It was my pleasure to meet with civil society partners in Ankara today to discuss concerns and ways to support civil society in Turkey. The U.S. is unwavering in our commitment to human rights, including gender equality, empowering women and girls, and protecting LGBTQI+ rights. pic.twitter.com/3VmZXqlpEL