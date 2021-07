Μπ. Τζόνσον: Παροτρύνει τους Βρετανούς να είναι προσεκτικοί ενόψει της αυριανής άρσης των περιορισμών

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον παρότρυνε σήμερα τους Βρετανούς να είναι προσεχτικοί λέγοντας ότι πρέπει να απομονώνονται όταν τους ζητείται, καθώς οι περιορισμοί για την COVID-19 αίρονται στην Αγγλία από αύριο, Δευτέρα.

«Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, να είστε προσεκτικοί», είπε ο Τζόνσον σε ένα βίντεο από τη δική του περίοδο αυτό-απομόνωσης, που ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα.

Like so many people I've been pinged by NHS Test and Trace as I have been in contact with someone with COVID-19, and I will be self-isolating until Monday 26th July. pic.twitter.com/X57gDpwDqe