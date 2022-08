Παρέμβαση της Κομισιόν στην αγορά ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει "έκτακτη παρέμβαση και μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας" της οποίας η λειτουργία επικρίνεται έντονα από ένα μέρος των χωρών μελών της ΕΕ απέναντι στη δραματική αύξηση των τιμών, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

"Η δραματική αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας δείχνει ξεκάθαρα τα όρια της υφιστάμενης λειτουργίας της αγοράς. Αυτή σχεδιάστηκε σε μια πολύ διαφορετική συγκυρία", εξήγησε η πρόεδρος της Κομισιόν κατά τη διάρκεια διάσκεψης στο Μπλεντ της Σλοβενίας, πριν από μια έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ που οργανώνεται στην Πράγα στις 9 Σεπτεμβρίου.

The skyrocketing electricity prices are now exposing the limitations of our electricity market design. It was developed for different circumstances. We are working on an emergency intervention and a structural reform of the electricity market. President @vonderleyen at #BSF2022 pic.twitter.com/WlrwulAobm

Πρόσθεσε ότι η ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία είναι το πρώτο βήμα, το επόμενο είναι η αναζήτηση νέων αξιόπιστων εταίρων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μας.

Αναφερόμενη στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι η ΕΕ τηρεί τις βασικές αρχές της, αντιστέκεται στην επιθετικότητα και προστατεύει τους φίλους της.

Ο υπουργός Βιομηχανίας της Τσεχίας, Ζοζέφ Σικέλα, έγραψε στο twitter: «Έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο διαπραγματεύσεις, μπορώ να ανακοινώσω ότι συγκαλώ έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ενέργειας. Θα συναντηθούμε στις Βρυξέλλες στις 9 Σεπτεμβρίου. Πρέπει να διορθώσουμε την αγορά ενέργειας. Η λύση σε επίπεδο ΕΕ είναι μακράν η καλύτερη που έχουμε.»

After a weekend full of negotiations, I can announce that I am convening an extraordinary meeting of the Energy Council. We will meet in Brussels on the 9th September.



We must fix the energy market. Solution on the EU level is by far the best we have. pic.twitter.com/tsOzOSHpx0