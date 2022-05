Παρέμβαση Μπάιντεν για την έλλειψη βρεφικού γάλακτος στις ΗΠΑ

Την παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν προκάλεσε η έλλειψη βρεφικού γάλακτος που παρατηρείται στις ΗΠΑ. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το γεγονός μετατρέπεται σε πολιτική κρίση. Παράλληλα συναντήθηκε με εκπροσώπους μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων και παραγωγούς βρεφικού γάλακτος. Εξετάζεται η αύξηση στις εισαγωγές βρεφικού γάλακτος, την ώρα που οι ΗΠΑ παράγουν το 98% του γάλακτος που καταναλώνουν.

Ο Λευκός Οίκος περιέγραψε επίσης τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του ζητήματος και είπε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επίκλησης του νόμου για την αμυντική παραγωγή. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) θα ανακοινώσει νέα βήματα τις επόμενες ημέρες σχετικά με την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων βρεφικής γάλακτος από το εξωτερικό. Ο Τζο Μπάιντεν ζήτησε από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) να ερευνήσει αναφορές για ληστρική συμπεριφορά, όπως την άνοδο των τιμών.

Οι ελλείψεις βρεφικού γάλακτος λόγω της αποσύνδεσης εργοστασίου, επιδεινώθηκαν από εμπλοκές στην εφοδιαστική αλυσίδα και τον ιστορικό πληθωρισμό, αφήνοντας περίπου το 40% των προϊόντων βρεφικής φόρμουλας εκτός αποθέματος σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων Datasembly.

Οι περιορισμένες προμήθειες γάλακτος μειώθηκαν περαιτέρω αφού η Abbott Laboratories (ABT.N) τον Φεβρουάριο ανακάλεσε τη Similac και άλλες βρεφικές τροφές που παρασκευάστηκαν στο εργοστάσιό της στο Sturgis του Μίσιγκαν μετά από καταγγελίες καταναλωτών για βακτηριακή μόλυνση. Η FDA ανέφερε αργότερα πέντε βακτηριακές λοιμώξεις που αναφέρθηκαν σε μωρά με βάση τη φόρμουλα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων δύο θανάτων.

Οι οικογένειες εξαρτώνται από τη φόρμουλα. Λιγότερα από τα μισά μωρά που γεννήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες θηλάζονταν αποκλειστικά κατά τους πρώτους τρεις μήνες τους, έδειξε η Κάρτα Αναφοράς Μητρικού Θηλασμού 2020 των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τα στελέχη, ο Μπάιντεν συζήτησε τις προσπάθειες για αύξηση της παραγωγής και προέτρεψε τις εταιρείες να «κάνουν περισσότερα για να βοηθήσουν τις οικογένειες να αγοράσουν βρεφικό γάλα», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι.

Ο Μπάιντεν δήλωσε αργότερα στο Twitter: «Ανακοινώνω νέες ενέργειες και συνεργάζομαι με τον ιδιωτικό τομέα για να φέρω τα βρεφικά γάλατα στα καταστήματα όσο το δυνατόν γρηγορότερα χωρίς να θέτω σε κίνδυνο την ασφάλεια».

