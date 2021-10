Παραιτήθηκε ο γερμανός κεντρικός τραπεζίτης Γενς Βάιντμαν

Την παραίτησή του από την προεδρία της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας ανακοίνωσε ο Γιενς Βάιντμαν επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.

Ο Βάιντμαν που θα αποχωρήσει στο τέλος του έτους στη δήλωσή του αναφέρει ότι μετά από δέκα χρόνια, έφτασε η ώρα να αλλάξει σελίδα όχι μόνο για την Κεντρική Τράπεζα αλλά και την προσωπική του ζωή.

#Bundesbank President Jens #Weidmann thanks the #ECB Governing Council. See our press release: https://t.co/itwuOSj0XH #ecb pic.twitter.com/hsbnUiXvbt