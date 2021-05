Παραδόθηκε η πρόταση των ΗΠΑ για τις νέες φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού

Η αμερικανική πρόταση για τις τέσσερις νέες φρεγάτες για το Πολεμικό Ναυτικό παραδόθηκε σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Τα παραπάνω γνωστοποίησε ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, αναρτώντας στο Twitter μια φωτογραφία του με τον Αμερικανό ναύαρχο Μόρλει και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Η αμερικανική πρόταση θα ενισχύσει την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνει το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό το πιο εξελιγμένο στην περιοχή, ανέφερε ο Τζέφρι Πάιατ.

I joined @USNavy RADM Morley to present @npanagioto our proposal for @NavyGR Future Frigate, a government-to-government agreement w/ long-term impact: domestic production, boosting the Greek shipbuilding industry, creating new jobs & the region's most advanced Naval capability. pic.twitter.com/J8Dt1LTJx7