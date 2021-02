Παραδοχή από Κομισιόν: Αργήσαμε με τις εγκρίσεις των εμβολίων

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία έχει δεχθεί σφοδρή κριτική για τον χειρισμό της στο θέμα των προμηθειών των εμβολίων παραδέχθηκε σήμερα για πρώτη φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται στο σημείο που θα ήθελε σχετικά με τη μάχη κατά του κορονοϊού.

"Αργήσαμε με τις εγκρίσεις. Ήμασταν πολύ αισιόδοξοι με τη μαζική παραγωγή. Και πιθανώς πολύ βέβαιοι με το ότι οι παραγγελίες θα παραδίδονταν στον χρόνο τους", δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συζήτηση σχετική με τη στρατηγική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού της.

.@vonderleyen: we were late to authorise and too confident that what we ordered would be delivered. But we were right to go for a European approach. I dread to think what would have happened if a couple of big countries would have taken the bulk. #COVID19