Παπούα Νέα Γουινέα: Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών συγκλόνισε σήμερα την Παπούα Νέα Γουινέα, προκαλώντας καταστροφές σε κτίρια στην πόλη Μαντάνγκ και σε άλλες περιοχές, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) επικαλούμενο μαρτυρίες κατοίκων.

Κάτοικοι της νησιωτικής χώρας στην Ωκεανία δημοσιοποίησαν βίντεο στο Twitter από τη στιγμή του σεισμού, περιγράφοντας τον τρόμο που ένιωσαν.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.7 || 51 km NW of #Lae (Papua New Guinea) || 8 min ago (local time 09:46:51). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/tzPw5QLro6