Πάνω από 6,8 τρισ. δολάρια θα επενδύσει ο πλανήτης σε ψηφιακές τεχνολογίες έως το 2023

Η ραγδαία ψηφιοποίηση της καθημερινότητας έχει ήδη γίνει ορατή από το ξέσπασμα της πανδημίας και αναμένεται να επιταχυνθεί τα επόμενα χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει το ΣΕΠΕ, οι επενδύσεις σε τεχνολογίες που επιτρέπουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε $6,8 τρισ. παγκοσμίως, έως το 2023.

Μάλιστα, οι άμεσες επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 15,5% παγκοσμίως, μεταξύ 2020 και 2023. Αντίθετα, οι επενδύσεις στην αγορά ΤΠΕ, που δεν σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, θα μειωθούν κατά -1,4% την ίδια περίοδο.

Οι επιχειρηματικές προκλήσεις, που ανέδειξε η πανδημία του COVID-19, προεξοφλούν ότι η παγκόσμια οικονομία θα παραμείνει σταθερά προσανατολισμένη στην πορεία προς το ψηφιακό της μέλλον. Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της IDC, το 65% του παγκόσμιου ΑΕΠ θα παράγεται ψηφιακά έως το 2022.

Το ποσοστό αυτό, αν και είναι υψηλό, κάθε άλλο παρά υπερβολικό αναδεικνύεται, με το δεδομένο ότι τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και οι τελικοί χρήστες, συνεχίζουν να επενδύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ώστε να ανταπεξέλθουν στις υφιστάμενες απαιτήσεις, αλλά και σε αυτές, που τώρα δημιουργούνται.

Εξ αποστάσεως εργασία

Η πανδημία του COVID-19 και η επακόλουθη οικονομική κρίση έχει επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Αυτή η τάση ενισχύει - σύμφωνα με τους αναλυτές - την άνευ προηγουμένου ζήτηση για υπηρεσίες ανέπαφων πληρωμών, για λύσεις cloud και εφαρμογές τηλε-εργασίας, καθώς οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις προσπάθησαν να εξορθολογήσουν το κόστος πληροφορικής και να εξασφαλίσουν απρόσκοπτη πρόσβαση στο προσωπικό, που εργάζεται εξ αποστάσεως.

“Καθώς η εστίαση στην επιχειρησιακή αποδοτικότητα εντατικοποιήθηκε, ο αυτοματισμός με τη βοήθεια της τεχνολογίας έγινε βασική προτεραιότητα, αναδιαμορφώνοντας τις διαδικασίες και τις λειτουργίες των οργανισμών”, αναφέρει η IDC σε σχετική ανάλυσή της (Resetting for the Next Normal: Strategies for Enabling the Future Digital Enterprise).

Οι περισσότεροι αναλυτές προβλέπουν επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη το 2021, καθώς το εμβόλιο καθίσταται ευρέως διαθέσιμο. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, οι τεχνολογικές αλλαγές, που συντελέστηκαν στη διάρκεια της πανδημίας, προεξοφλούν ότι η νέα κανονικότητα που αναδύεται, θα είναι πολύ διαφορετική από την προ covid εποχή.

Πράγματι, έως το 2022, το 70% όλων των οργανισμών παγκοσμίως θα έχει επιταχύνει τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, μετασχηματίζοντας τις υφιστάμενες επιχειρηματικές διαδικασίες. Δεδομένης αυτής της σημαντικής αλλαγής, η IDC παροτρύνει τους παρόχους τεχνολογίας να επαναφέρουν και να ανανεώσουν τις στρατηγικές τους, καθώς οι πελάτες τους ανακάμπτουν και αρχίζουν προετοιμασίες για το “Next Normal”.