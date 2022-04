Μαριούπολη: Πάνω από 3.000 άμαχοι απομακρύνθηκαν - Επτά ανθρωπιστικοί διάδρομοι αναμένεται να ανοίξουν σήμερα

Επτά ανθρωπιστικοί διάδρομοι αναμένεται να δημιουργηθούν σήμερα Σάββατο για την απομάκρυνση των αμάχων από την πολύπαθη Μαριούπολη και την μεταφορά τους στην Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές.

Σύμφωνα με ανάρτηση της αναπληρώτριας πρωθυπουργού Ιρίνα Βέρετσουκ, τα ιδιωτικά λεωφορεία που θα αναχωρήσουν από την Μαριούπολη μέσω των ανθρωπιστικών διαδρόμων, θα περάσουν από το Μανγκούς, το Μπερντιάνσκ, το Τοκμάκ, τη Βασιλίβκα και το Καμιάνσκε, πριν τον τελικό προορισμό της Ζαπορίζια.

Την Παρασκευή 3.071 άμαχοι διασώθηκαν από τη Μαριούπολη. «Την Παρασκευή, ανθρωπιστικοί διάδρομοι μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν σε τρεις περιοχές: Ντονέσκτ, Λουχάνσκ και Ζαπορόζια. Καταφέραμε να διασώσουμε 6.266 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 3.071 από τη Μαριούπολη», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στο μεταξύ, οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να προωθούνται στις περιοχές γύρω από το Κίεβο, ενώ ο ρωσικός στρατός αποχώρησε από το αεροδρόμιο Χοστομέλ (Αντόνοφ) το οποίο είχε καταλάβει από την πρώτη ημέρα της εισβολής.

13:14 Βρετανικό ΥΠΑΜ: Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να προωθούνται έναντι των ρωσικών κοντά στο Κίεβο

Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να προωθούνται έναντι των ρωσικών που υποχωρούν γύρω από το Κίεβο, σύμφωνα με ανάρτηση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας στο Twitter.

Όπως επισημαίνεται, στον βορειοδυτικό τομέα, συνεχίζονται οι προσπάθειες των ουκρανικών δυνάμεων να προχωρήσουν από το Ιρπίν προς τη Μπούχα και το Χοστομέλ. Οι ρωσικές δυνάμεις φέρονται να έχουν αποσυρθεί από το αεροδρόμιο Χοστομέλ, στο οποίο διεξάγονταν μάχες από την πρώτη ημέρα του πολέμου. Στον ανατολικό τομέα, οι Ουκρανοί έχουν ανακαταλάβει αρκετά χωριά.

Επίσης στην ανατολική Ουκρανία, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εξασφαλίσει μια σημαντική οδική αρτηρία στο ανατολικό Χάρκοβο μετά από σφοδρές μάχες. Εξέλιξη που έρχεται μετά την ανακατάληψη του Τροστιανέτς στην επαρχία του Σούμι, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

