Πάνω από 1.000 ρουκέτες προς το Ισραήλ – Νέος κύκλος βίας, συνομιλία Μπάιντεν-Νετανιάχου

Ενας νέος κύκλος βίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Λωρίδα της Γάζας και στο Ισραήλ με πάνω από 1.000 ρουκέτες να έχουν εκτοξευτεί προς την ισραηλινή επικράτεια με την σύγκρουση να μην δείχνει κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης, τροφοδοτώντας φόβους για κλιμάκωση.

Για ένα ακόμα βράδυ η Χαμάς εκτόξευσε βροχή από ρουκέτες σε πόλεις του Ισραήλ με τους κατοίκους να σπεύδουν στα καταφύγια και τις ισραηλινές δυνάμεις να απαντούν με σφυροκόπημα από πυροβολικό και αεροπορία, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους της Χαμάς. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις περίπου 60 άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, έχουν χάσει τη ζωή τους.

Οι σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν και χθες πολλές φορές, προειδοποιώντας τους κατοίκους του Τελ Αβίβ, ακούστηκαν και πάλι πολλές εκρήξεις, ενώ σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, από την έναρξη των εχθροπραξιών, έχουν μέχρι σήμερα βρει το θάνατο επτά ισραηλινοί.

Έπειτα από ένα μπαράζ εκτόξευσης ρουκετών από την Χαμάς, χθες έχασε τη ζωή του ένα εξάχρονο παιδί στην ισραηλινή πόλη Σντερότ και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές, χωρίς να γίνει γνωστός ο αριθμός των θυμάτων στην πόλη Ασκελόν, η οποία βρίσκεται κοντά στον φράκτη μεταξύ του παλαιστινιακού θύλακα και της ισραηλινής επικράτειας.

Από τις ισραηλινές επιδρομές, λέγεται ότι έχουν πληγεί πολλοί στρατιωτικοί στόχοι της Χαμάς και έχουν σκοτωθεί αρκετοί διοικητές της.

Πρόκειται για τις πιο σφοδρές συγκρούσεις από τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Γάζα, το 2014.

Just moments before terrorists in Gaza tried to fire rockets toward Israeli civilians, our aircraft struck & destroyed their 2 rocket launchers, stopping them in their tracks.



We will respond with force as needed. pic.twitter.com/6dIt9ww6SN