Παλόν: Θα ήταν μεγάλο λάθος να επιτραπεί η πώληση των F-16 στην Τουρκία

Το μέλος του Κογκρέσου Φρανκ Παλόν κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την τροπολογία κατηγόρησε την αμερικανική κυβέρνηση ότι αγνόησε την ισχυρή αντίθεση του Κογκρέσου στην πώληση των F-16 στην Τουρκία και υποστήριξε ότι ο Ερντογάν συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στο προσωπικό όφελος και όχι στο συλλογικό καλό των συμμάχων του ΝΑΤΟ.

«Το να επιτραπεί η πώληση θα ήταν μεγάλο λάθος. Η αποσταθεροποιητική συμπεριφορά του είναι εμφανής μετά και την πρόσφατη προσπάθειά του να εμποδίσει τη Φινλανδία και τη Σουηδία να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.

Ο τουρκικός στρατός έχει προβεί σε επικίνδυνες και προκλητικές παραβιάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο και σύμφωνα με πληροφορίες σχεδιάζει μια μεγάλη επίθεση στη Συρία που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο αμέτρητες ζωές αθώων” είπε ο Παλόν σύμφωνα με το ertnews.gr.

#BREAKING: Congressional Armenian Caucus Co-Chair @FrankPallone rallies support for @ChrisPappasNH / @RepGusBilirakis amendment placing conditions on US F-16s sales to #Turkey.



Former Congressional Turkey Caucus Chair @PeteSessions makes the pro-Erdogan argument.



Vote on 7/14 pic.twitter.com/Rd3mjoYsVf