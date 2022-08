Πακιστάν: Τουλάχιστον 1000 νεκροί απο τις πλυμμύρες

Χιλιάδες άνθρωποι που ζουν κοντά σε ποτάμια τα οποία έχουν φουσκώσει από τις καταρρακτώδεις βροχές στο Πακιστάν, έλαβαν σήμερα εντολή να εκκενώσουν τις περιοχές αυτές, αφού οι πλημμύρες έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 1.000 ανθρώπους.

Πολλοί ποταμοί στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκουα, που χαρακτηρίζεται από βαθιές κοιλάδες ανάμεσα σε ορεινούς όγκους, υπερχείλισαν λόγω των μουσώνων και τα νερά κατέστρεψαν δεκάδες κτίρια. Μεταξύ αυτών, και ένα ξενοδοχείο 150 δωματίων, που γκρεμίστηκε από τα ορμητικά νερά.

«Το σπίτι που χτίσαμε με σκληρή δουλειά εξαφανίστηκε μπροστά στα μάτια μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζουνάιντ Χαν, 23 ετών, ιδιοκτήτης δύο ιχθυοτροφείων στη Σαρσάντα. «Καθίσαμε στην άκρη του δρόμου και κοιτάζαμε το σπίτι των ονείρων μας να το παίρνουν τα νερά», πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα οι μουσώνες, που διαρκούν συνήθως από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, είναι κρίσιμης σημασίας για την άρδευση των καλλιεργειών και για την πλήρωση των υδάτινων πηγών στην ινδική υποήπειρο. Όμως κάθε χρόνο προκαλούν επίσης καταστροφές και τραγωδίες.

The worst flood ever in Pakistan happening right now. 33 mil people affected. 784% above normal rainfall. This video is shocking. Watch the buildings getting taken out. 🔊 pic.twitter.com/8f2lbRFQH7

Παράλληλα, περισσότεροι από 33 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή ένας Πακιστανός στους επτά, έχει πληγεί από τις πλημμύρες. Περίπου ένα εκατομμύριο σπίτια καταστράφηκαν ή υπέστησαν μεγάλες ζημίες, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Σήμερα, οι αρχές διέταξαν χιλιάδες κατοίκους της περιφέρειας Σουάτ να φύγουν από τα σπίτια τους προτού να υπερχειλίσουν τα ποτάμια. «Στην αρχή, κάποιοι αρνήθηκαν να εκκενώσουν την περιοχή, όμως όταν η στάθμη του νερού ανέβηκε, το δέχτηκαν», είπε ένας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο Μπιλάλ Φαΐζί.

Επιπλέον, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι φετινές πλημμύρες είναι συγκρίσιμες με εκείνες του 2010, όταν 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και το ένα πέμπτο της χώρας βρέθηκε βυθισμένο κάτω από τα νερά.

Ο Σαχ Φαϊσάλ, ένας αγρότης από τη Σαρσάντα, που έφυγε μαζί με τη γυναίκα και τις κόρες του, είδε το σπίτι του να το καταπίνει ο ποταμός. «Γλιτώσαμε τον θάνατο», είπε.

Within seconds this hotel in Kalam collapsed as the water on the otherwise of the building eroded the foundations within minutes. Such is the devastation Pakistan is going through right now. Everyone needs to HELP please. #PakistanFloods pic.twitter.com/NUMyBSByQ0