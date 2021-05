Παίζονται ακόμη πολλά εκατομμύρια στην Premier League

Παρόλο που ο τίτλος έχει κριθεί στην Premier League, με τη Μάντσεστερ Σίτι να ετοιμάζεται για την σημερινή φιέστα της κόντρα στην Εβερτον (18:00, COSMOTE TV SPORT 2) στο «Ετιχαντ» και με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση, «παίζονται» πολλά εκατομμύρια στην τελευταία αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος. Αυτά που δίνει μια ευρωπαϊκή συμμετοχή κι αυτά που δίνει η τελική θέση στην κατάταξη. Σε άλλες περιόδους το «μπόνους» για το πού τερματίζει μια ομάδα μπορεί να έμοιαζε αμελητέο, στην παρούσα, όμως, όλες το θεωρούν απαραίτητο.

Ο Γιούργκεν Κλοπ, προπονητής της Λίβερπουλ, υποστήριξε πως το να τερματίσει στην πρώτη 4άδα έτσι όπως εξελίχθηκε η σεζόν των «κόκκινων» θα του δώσει την ίδια ικανοποίηση με την κατάκτηση ενός τίτλου. «Σημαίνει τόσα πολλά για μένα, διότι δεν θα βρισκόμασταν εδώ τώρα, αν οι παίκτες μου δεν έδειχναν την προσωπικότητά τους», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η Λίβερπουλ είναι 4η με 66 βαθμούς και μπορεί να τερματίσει από 3η μέχρι 5η (υποδέχεται την Κρίσταλ Πάλας, 18:00, COSMOTE TV SPORT 4). Η Τσέλσι, 3η με 67 βαθμούς, κι αυτή μπορεί να πέσει ως την 5η θέση (φιλοξενείται από την Αστον Βίλα, 18:00, COSMOTE TV SPORT 7). Το τί θα κάνουν οι «μπλε» και το αν θα εξασφαλίσουν ή όχι την συμμετοχή τους στο επόμενο Champions League από την Premier League, επηρεάζει τον Ολυμπιακό και το αν θ' αρχίσει εκείνος τη δική του προσπάθεια από τον πρώτο ή το δεύτερο προκριματικό γύρο του θεσμού. Η άλλη που παλεύει για να περάσει στο Champions League, είναι η Λέστερ (παίζει εντός έδρας με την Τότεναμ, 18:00, COSMOTE TV SPORT 6). Μπαίνει στην τελευταία αγωνιστική 5η με 66 βαθμούς. Μπορεί να φτάσει ως την 3η θέση.

Ποιος ο οικονομικός αντίκτυπος; Για μια ομάδα σαν την Λίβερπουλ και την Τσέλσι που εκτιμάται πως μπορούν να φτάσουν τουλάχιστον ως τους «16» του Champions League είναι περί τα 70 εκατομμύρια ευρώ. Για την Λέστερ από 40 ως 50 εκατομμύρια. Ολα αυτά χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους από σπόνσορες ή τις νέες συμφωνίες που μπορούν να υπογραφούν εξαιτίας της συμμετοχής τους στο Champions League, ακόμη και τα έσοδα από εισιτήρια μια και την επόμενη σεζόν, αναμένεται να είναι ανοιχτές οι εξέδρες. Φυσικά, με κάθε γύρο που προχωρούν και τους βαθμούς που παίρνουν στη φάση των ομίλων, το ποσό αυξάνεται. Η ομάδα που θα τερματίσει 3η στην Premier League θα πάρει σχεδόν 42 εκατομμύρια ευρώ. Η 4η, 40 εκατομμύρια και η 5η κάτι παραπάνω από 37 εκατομμύρια. Με λίγα λόγια, η 5η από τη 3η θέση είναι το συμβόλαιο ενός καλού βασικού ποδοσφαιριστή.

Πίσω τους επίσης γίνεται «μάχη». Μια εκ των Γουέστ Χαμ (62 βαθμούς, φιλοξενεί την Σαουθάμπτον, 18:00, COSMOTE TV SPORT 8), Εβερτον (59 βαθμούς) και Τότεναμ (59 βαθμούς) θα ακολουθήσει όποια από τις Τσέλσι, Λίβερπουλ και Λέστερ τερματίσει 5η. Οι τρεις πρώτες διεκδικούν ένα εισιτήριο για το Europa League. Ναι είναι το... βραβείο της παρηγοριάς, αλλά από το να μην έχουν να πάρουν από αλλού χρηματικά έπαθλα, καλό και το Europa League. Συνολικά, διεκδικούν ένα «πακέτο» 10-15 εκατομμυρίων ευρώ, αρχικά, ενώ αν κάνουν μια σημαντική πορεία μπορεί να φτάσει σε διπλάσιο ποσό. Από εκεί και έπειτα «κυνηγούν» και τα μπόνους της τελικής κατάταξης: η 6η θέση δίνει 34,8 εκατομμύρια.

Εκτός του Europa League από την επόμενη σεζόν θα κάνει... πρεμιέρα και η 3η ευρωπαϊκή διοργάνωση, το Europa Conference League. Οποια τερματίσει 7η στην Premier League, θ' αγωνιστεί εκεί. Από τις προαναφερθείσες έχουν πιθανότητες η Εβερτον, η Τότεναμ, ενώ τη θέση διεκδικεί η Αρσεναλ (9η με 58 βαθμούς, υποδέχεται τη Μπράιτον, 18:00, COSMOTE TV SPORT 9) και η Λιντς (10η με 56 βαθμούς, παίζει εντός έδρας με τη Γουέστ Μπρομ, 18:00). Τα συνολικά χρηματικά έπαθλα που θα δώσει η UEFA για το ECL δεν είναι ακόμη εξ ολοκλήρου ξεκάθαρα, αλλά σαφώς θα είναι λιγότερα από το Europa League. Ωστόσο, οι ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα για έξτρα παιχνίδια και άρα περισσότερα έσοδα από εισιτήρια, αλλά και καθώς προέρχονται από ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, τη δυνατότητα για μια καλή πορεία που μπορεί να μεγαλώσει το μπόνους που θα πάρουν στο τέλος της σεζόν. Η 7η θέση της Premier League δίνει 32,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η 8η, 30 εκατομμύρια.

The #PL table heading into the final day of the season pic.twitter.com/oHSjC4Glno